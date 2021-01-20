【九龍東規劃】觀塘偉業街擬建1.3公里高架行人輸送帶　取代單軌列車建議

▲ 政府建議在九龍東，推展「多元組合」模式環保連接系統。（資料圖片）

政府擬放棄於九龍東興建單軌列車，去年《施政報告》建議改為興建「多元組合模式環接系統」。政府最新披露5招具體交通組合和走線，包括偉業街興建約1.3公里長的自動行人輸送帶，連接九龍灣與觀塘行動區；新增6條電動巴士及小巴線；啟德發展區興建長約13公里單車徑；觀塘站加建「高架園景平台」加強接駁，以及啟德設「水上的士站」，取代單軌列車原有走線。

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當局向立法會提交文件，交代九龍東擬建單軌列車，涉複雜技術挑戰。其中觀塘開源道人多車多，難於狹窄空間動工；另外列車工程橫跨觀塘繞道和港鐵高架橋上空，難確保交通運作不受影響；而且列車走線未必符合法定消防要求。研究稱面對多項挑戰，建造成本高昂，非可取選項。

政府最新披露5招交通組合和走線，取代單軌列車。其中在港鐵宋皇臺站、鑽石山站及啟德站各新增一條巴士，來往觀塘或九龍灣區，2023年起陸續投入服務，以電動巴士行駛。至於區內新投入服務的小巴線，也會改行電動小巴。

政府亦建議發展自動行人網絡，建議在偉業街興建1.3公里高架行人道，設自動行人輸送帶，連接九龍灣與觀塘行動區；亦考慮在高架行人道的適當位置，加建特色空中花園，今年開展技術研究。另外九龍灣常怡道和偉業街之間，以及橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋，也擬建自動輸送帶。

政府又建議於啟德興建13公里單車徑，途經觀塘避風塘兩旁的海濱長廊地段。預計首階段約7.5公里，於2023年落成；餘下5.5公里於2025年後落成。而在港鐵觀塘站側，擬建長約120米的高架園景平台，連接區內發展項目和觀塘站，提升暢達度。另外即將投入服務的「水上的士」，或加設短程路，啟德會加建上落客點。

不過觀塘區議員顏汶羽認為，最新方案是小修小補，批評政府敷衍交數，對紓緩區內人車爭路、交通擠塞情況無幫助。他形容僅建3條的自動行人系統，做法是杯水車薪，重申只有興建架空單軌列車，才能改善區內交通。

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記者：吳卓峰