【堅離地】觀塘偉業街擬建1.3公里高架行人輸送帶　取代單軌列車建議

▲ 政府建議在九龍東，推展「多元組合」模式環保連接系統。（資料圖片）

政府擬放棄於九龍東興建單軌列車，去年《施政報告》建議改為興建「多元組合模式環接系統」。政府最新披露5招具體交通組合和走線，包括偉業街興建約1.3公里長的自動行人輸送帶，連接九龍灣與觀塘行動區；新增6條電動巴士及小巴線；啟德發展區興建長約13公里單車徑；觀塘站加建「高架園景平台」加強接駁，以及啟德設「水上的士站」，取代單軌列車原有走線。

即睇九龍東擬議落實的新接駁系統：

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土木工程拓展署向立法會提交文件，交代於九龍東擬建單軌列車的研究結果和建議。研究稱興建單軌列車，涉及複雜技術挑戰，包括觀塘開源道等道路人多車多，難於區內狹窄空間有效率地動工；另外單軌列車工程跨越觀塘繞道和港鐵高架橋上空，難以確保交通運作不受影響；而且列車途經開源道難符合法定消防要求等。研究稱面對多項複雜挑戰，建造單軌列車的成本十分高昂，非可取選項。

研究建議引入「多元組合」模式環保連接系統，包括引入高架行人輸送帶、新增巴士線及水上的士，以及增加單車徑等交通組合，取代單軌列車。其中在港鐵宋皇臺站、鑽石山站及啟德站各新增一條巴士線，來往觀塘或九龍灣行動區，2023至28年陸續投入服務，以電動巴士行駛。至於已在區內投入服務的新小巴線，也會陸續改用電動小巴行駛。

政府亦建議在區內推展自動行人路網絡，研究建議在偉業街興建一條長約1.3公里的高架行人道，設置自動行人輸送帶，連接九龍灣與觀塘行動區；並預留空間，接駁偉業街兩旁發展項目，當局亦考慮在高架行人道的適當位置，加建特色空中花園，今年開展技術研究。另外於九龍灣常怡道和偉業街之間，以及橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋，也擬建自動行人輸送帶。

政府又建議於啟德興建13公里單車徑，貫通啟德車站廣場、體育園區、啟德河，並途經觀塘避風塘兩旁的海濱長廊地段。預計首階段約7.5公，於2023年落成；餘下5.5公里於2025年後落成。

而港鐵觀塘站旁一幅「政府、機構或社區」地皮，正進行綜合發展，市建局也在市中心進行重建；當局擬建長約120米的高架園景平台，連接兩個發展項目和觀塘站，提升該區日後暢達度。另外，即將投入服務的「水上的士」，或加設短程路線，啟德會加建站點。

政府期望「多元組合」連接系統，有助連接各港鐵站，也鼓勵市民多步行和踏單車，減少使用車輛和道路，打造環保社區。

不過觀塘區議員顏汶羽認為，最新擬議規劃方案是「小修小補」，批評政府敷衍交數，對紓緩區內人車爭路、交通擠塞情況完全無幫助，形容僅建3條的自動行人系統，做法是杯水車薪。他重申，只有興建架空單軌列車，才能為商貿區交通問題帶來正面改善作用。

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記者：吳卓峰