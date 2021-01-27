【移民英國】港爸三代同堂移民英國　網上租樓提防被騙

▲ 港爸三代同堂移民英國，買樓有甚麼要留意不妨聽他講一下。

自英國開放酌情入境（LOTR），不少持BNO的香港人也選擇離港移民英國，兩孩之父Nick也不例外。他在香港土生土長，為了兩個兒子的將來，決意帶同妻兒和外母，一家五口來到曼徹斯特，12月才抵埗開展新生活。為人父母，當然將子女學業及前途放在首位。Nick早已決定移民，讓兩位寶貝兒子在外國留學，得到心目中的理想教育。本來在澳洲及英國之間取捨，去年英國突然推出BNO居留權，於是二話不說移民到英國。

▲ Nick在去年12月移民到英國，當時目測也有十多個家庭以LOTR入境。（相片來源：被訪者提供）

棄澳洲選英國為落腳地

Nick的太太為註冊護士，有足夠分數可移民多個國家，她的弟弟在數年前移民到澳洲，不過Nick卻認為不太適合。他本身從事外地樓宇銷售，在世界各地不同地方跟發展商會面，將樓盤展銷到香港。工作關係他曾多次來過英國倫敦、伯明翰、曼徹斯特等不同城市考察，覺得在英國生活應該沒問題，教育方面也較好。

為何選擇於曼徹斯特落腳，他說：

我有很多客戶及朋友來英國定居，有三分二都會選擇二綫城市。曼徹斯特有發展潛力，不論在資訊科技、初創等都做得很好，而物價指數卻比倫敦低，如住屋租金及樓價更低三成至一半，可以先來試住一年。對於初來埗到的我們來說，是一個很好的地點。

▲ 曼徹斯特為英國二線城市，市中心很繁華熱鬧，也有輕軌及火車等公共交通。（相片來源：被訪者提供）

網上租樓要小心

Nick一家人現時住在距離市中心約半小時車程的小區，租住3層過千呎獨立屋，月租只需1,500英鎊（16,000港元）左右。他稱在香港時都是住單位，因此想試試入住獨立屋，而且兩者租金其實差距不大。不過在租屋過程也很花時間，他在網上揀了幾間心儀的樓盤，再託當地朋友實地視察，看看有沒有問題。

網上租樓也未必完全可靠可信，他補充：

因為有些樓宇有過百年歷史，所以要親身到現場觀察實際環境，有時甚至會出現照騙的情況，實景跟相片中落差甚大。不過慶幸有朋友幫忙，就能減低中伏機會。另外業主知道我們是香港人移民，沒有信用評級及工作證明，未必肯租給我，之前就有一個喜歡的樓盤，業主寧願租給本地人。

▲ 他們入住的獨立屋苑，建於92至93年，算是新淨。（相片來源：被訪者提供）

小心檢查樓盤質素

有了安樂窩後，卻因為暖氣系統固障，首個星期完全沒有熱水供應。最後更要多次致電收費的熱綫，維修公司來了足足4次才解決，期間他們甚至要租了3天酒店來沖熱水涼。在香港想做這些維修工作很簡單，一個電話數小時已搞掂，很有效率，來到英國後這些現實生活遇到的問題，都要慢慢適應。

Nick建議選擇樓盤時，預留多點時間與業主周旋，也要有心理準備，要一筆過付清半年至一年租金。睇樓時，最好檢查清楚水管、天花、花園等有沒有維修問題。在揀地區方面，也適宜做定功課，交通方便的地區可能會較多公屋，人流較複雜，即使差5分鐘的路程，居住環境及罪案率也可以差很遠。地理位置在大路或火車軌旁，環境又有機會很嘈吵，如不熟悉又沒有當地朋友幫手，不妨先租住Airbnb再慢慢去睇。

▲ 獨立屋設有私人花園，小朋友有更多活動空間。（相片來源：被訪者提供）

▲ Nick在網上購入一些簡單傢俬，梳化卻因為太大不能入門。（相片來源：被訪者提供）

老人家順利同行

父母為子女移民，選校當然也很重要，用LOTR身份報讀學校，學費全免。Nick今年6歲的大仔，來英國入讀小一，在地區政府可查到哪間學校有學位，就可以報讀。可惜因為疫情關係，只返學一天就要封城，改為家中網上教學。而細仔今年4歲，今年入讀學前班，就如香港升小學般抽籤。不過Nick並不緊張，因為所有小學都會升同一間中學，小學鄰近家裏就可以。

Nick說起移民前最大的憂慮，反而是外母能否順利入境。他與太太持BNO不成問題，兩個兒子也能以依親形式入境，不過外母只有特區護照，網上也沒有太多資料，因此很怕萬一她不獲批，移民的計劃就此擱置：

外母今年已70多歲，在香港一直和我們同住，外父已走，而舅仔則移民澳洲，我們不能丟下她一個在香港獨自生活，所以當時也擔心。不過入境時關員完全沒有疑問，連出世紙等文件資料也不用核對，順利取得簽證入境，讓我們鬆一口氣。

▲ 幸運地外母亦能順利入境，但就要花時間習慣新生活。（相片來源：被訪者提供）

英國天氣陰沉雨多

另一個需要重新適應的是天氣，他們在12月來到英國，剛踏入冬季，早前下了一場雪，氣溫大約零度左右。Nick說仍然應付得到，不算冷到難以接受，室內亦大多有暖氣，一家人更一起在室外玩雪。反而是日照時間太短，下午4時半左右已經天黑，加上整天下雨的陰沉天氣，才令人感覺抑鬱。

他們一家來到全新的生活環境大約一個月左右，社交圈子要重新建立。疫情關係兒子不能上學，未結交到新朋友。他居住的地區不是港人熱門之選，連亞洲面孔也近乎沒有，幸好本地人對他們一家也很友善，亦了解香港的情況。

現在英國封城措施下，所有活動也被迫暫停，全日禁堂食，出外只可到超市。英國疫情雖然嚴峻，不過當地人仍然不戴口罩，Nick一家人惟有少點出外，自己小心留家抗疫。他剛在YouTube開設個人頻道「香港人移民日記」，講解移居英國的生活狀況。

▲ 當地天氣飄忽，但陰天日子佔多，跟香港亞熱帶氣候完全不同。（相片來源：被訪者提供）

記者：張頌婷