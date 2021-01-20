【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰

▲ 菲律賓一隻1歲半大的狗，發現垃圾場有棄嬰，牠機靈地在路邊不斷吠叫，引人注意。

狗狗果然是人類的好朋友，菲律賓有一隻1歲半大的狗，發現垃圾場有棄嬰，牠機靈地在路邊不斷吠叫，引人注意，結果截停一名鐵騎士，更帶路成功救起了棄嬰，男嬰獲送院救治。事後動物組織找到英雄犬，揭露牠的身世。

▲ 菲律賓有棄嬰被丟在垃圾場，被發現送到醫院。（網上圖片）

引路闖垃圾場發現棄嬰

綜合菲律賓媒體報道，在去年平安夜，36歲的Junrell Fuentes Revilla正在駕駛電單車，途經小鎮Barangay Magcagong。當時在路邊有一隻黑混啡狗狗不斷向他吠叫，引起其注意，Junrell察覺到不尋常就下車，狗狗竟然引領帶路走進垃圾場，讓Junrell發現草地上有名棄嬰。

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Junrell當時近看就發現棄嬰是剛出世的男嬰，身上只得一塊毛巾包著，仍然連著臍帶胎盤，胎盤被放在黑色膠袋中。Junrell趕緊報警，救護人員到場把嬰兒送到醫院緊急救治，調查人員指正積極尋找嬰兒的生母，嬰兒正由社工照顧。

義工尋找英雄狗

事後，當地流浪狗組織「Hope for Strays」特意找勇救了棄嬰的狗狗，發現牠不是流浪犬，而是由主人Kuya Lyndon Olingay飼養，牠名為Blacky。

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Blacky現時1歲半，與其餘9隻狗狗同住，狗主Kuya不是大富大貴，但很愛錫動物，家有10犬的他說：

就算生活有多困苦，即使我貧窮，仍會餵飽所有狗狗，把牠們照顧得很好。

為了感謝Blacky的英勇舉動，及幫助其主人，「Hope for Strays」聯同另一組織「Pawssion Project」舉辦募捐活動，成功籌集2袋大米、寵物用品等。而一眾網民大讚Blacky聰明善良，是隻英雄犬！

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責任編輯︰王明芳