【追查痛症】頭痛8年以為瞓捩頸竟是頸椎移位　脊醫：嚴重可致中風肌萎

▲ 從事文職的Annie，8年前開始頭痛，痛感範圍除了頭部，還會痛到暈痛到嘔，一度懷疑是腦部問題，肇因竟是她從未想過的——頸椎移位。

頭痛，很多人試過，但數年來持續出現，帶來的困擾非外人道。從事文職的Annie，8年前開始頭痛，痛感範圍除了頭部，還會痛到暈痛到嘔，一度懷疑是腦部問題，肇因竟是她從未想過的——頸椎移位。

OL由頸痛到頭痛足8年

任職文職的Annie 8年前開始出現頭痛，她估計可能工作上常用電話、對着電腦熒光幕而又姿勢不良有關。「常感到頸部扯住痛，看過不同醫生，頭痛依然有，但到期後生完小朋友後，情況變得嚴重。」

她說抱BB、餵哺母乳的姿勢都經常需要低下頭，也不時會頭痛。她當了4年全職媽媽後，去年想重返職場，在疫情肆虐加上經濟差搵工困難，對她造成沉重的心理壓力，在去年二月疫情高峰期時，頭痛又再來襲，連續痛了1個月，Annie憶述：「那時痛到，是每一日都要服止痛藥，三、四日看一次醫生，同時間要食幾種止痛藥和消炎藥。初時我未意識是甚麼原因，還以為只是瞓捩頸。」一個月後，她的頭痛隨着疫情稍緩而有少許改善，起碼疼痛的頻率沒那麼頻密。

▲ Annie頭痛發作是，先由後頸椎牽引上頭部，像有一個金鋼圈緊箍着太陽穴。（湯炳強攝）

痛到半夜看急症

八月份Annie上任新工作，職務是客戶服務部，頭痛又來，一連痛了14天，只能以止痛藥來減痛，根本治標不治本。工作壓力、疫情沒完沒了，加上放工匆匆買餸回家看顧孩子，試過兒子頑皮不聽話，她責罵他後頭痛欲裂，而且感到暈眩及嘔吐了幾次，半夜跑到醫院看急症。

「在醫院做了多項檢查，排除中風、腦疾等問題，因由都是頭痛，都是獲處方服止痛藥、止嘔藥。翌日帶着一身疲憊和頭痛上班。」她說最慘是服用止痛藥後會胃痛。

Annie形容她的頭痛：由後頸椎牽引上頭部，像有一個金鋼圈緊箍着太陽穴，整天就像有人大力緊按着頭臚般，無論是案頭工作、回覆電郵、回到家中煮餸湊小孩，痛楚依舊如影隨形。至於發作頻率，嚴重時可以每日都痛，很多時是中午開始痛到晚上11時。「中間不會停頓，除非我食好多止痛藥，一不食，又痛過。」情緒因而受影響，晚上更難以入寐。

每日一痛減至10日發作一次

她為此尋遍治療方法，中、西醫、針灸、物理治療、照過X光，都找不着根源。友人介紹下看脊醫，她覺得既然病情似無出口，倒也不妨一試：「脊醫為我作詳細檢查，發覺頭部部分神經綫被壓着，姿勢不當也令頸椎的痛楚加劇，而且部分原因來自壓力性頭痛。」脊醫先用手法替Annie放鬆繃緊的肌肉，再進行復位，治療約進行四、五次後，頭痛已感紓緩。

▲ 頭痛種類繁多，一些人誤以為若是一邊位置有頭痛便是偏頭痛，其實偏頭痛還有其他徵狀。（iStock）

「最記得有一次是頭痛緊時進行治療，脊醫替我進行牽引，拉返鬆頸部後，情況明顯改善。」她由每天頭痛，逐漸由3日一次，再進步到7、10日才發作一次，服用止痛藥的分量和次數亦大為減少。

過往被頭痛纏擾，躺下時Annie覺得無論頭部向左向右都會扯着痛。目前頭痛減少，她連帶睡眠質素也有改善，上班情緒也沒有過往緊張。

她一直沒想過長年的頭痛與頸椎移位有關，如今不時提醒自己，使用電腦要坐得正直、每日拉筋伸展尤其是肩頸位置，藉以放鬆肌肉；當然心情也要注意，勿事事過度緊張。「曾經歷過劇烈頭痛的日子，實在不想再重蹈覆轍了。」

脊醫 頸椎移位可致頭痛

頸椎移位不一定有徵狀，脊醫楊雋頎指出，大部分患者待痛症方才求醫。頸椎移位初期，當事人可能只感到疲累、冤痛，未必會有痛楚感及麻痺的感覺出現。他說可進行一個簡單的自測方法：當坐直身體，頭部向上向下向左向右時，若感到受阻或繃緊，可能已出現頸椎移位。待出現痛症才去求醫，頸椎移位問題已較嚴重，也延遲了治療的時間。

頸椎正面看呈一直綫，側面看有一個弧度，頭部正中，兩邊肩膊高度是在同一水平綫上。如發覺有傾斜、向下或歪斜一側，或有頸椎移位問題，可照X光進一步確定。

▲ 脊醫楊雋頎表示肌肉有記憶，當長年累月歪斜，頸椎移位患者接受矯正需花上時間及耐性。（湯炳強攝）

頸椎移位誘因包括：天氣(如低溫令肌肉繃緊)、先天因素(如BB出世時用產箝強行拉出)、日常姿勢不正、重複性動作勞損、外傷、交通意外、運動創傷甚至是年長身體退化等，都可導致頸椎移位。「很多時原因都並非單一，各種因素加起來，加促問題惡化。」

嚴重可致中風肌萎

事實上，頸椎移位影響可大可小，輕者是痛楚、有麻痺感；重者頸椎兩邉滿布血管，長期移位傷及血管可致中風；神經綫長期受壓迫，而神經綫是控制肌肉，嚴重的也有可能造成肌肉萎縮。

頭頸疲累、冤痛，相信十居其九香港人都有，那何時該去求醫？當痛症已出現1至2星期，隨時日無好轉兼變差，宜盡早求醫進行檢測。「很多人出現頭頸繃緊甚至痛楚，都是自行貼止痛膏布、服止痛藥，其實並無解決到問題根源。」

頸椎移位如何導致頭痛，楊雋頎解說：「頸椎有7節，頭部1至3節神經綫是向上的，當頸椎移位可以出現頭痛、頭暈、耳鳴。頸椎骨在脊椎骨中最細小，活動能力最好，一受影響，整體神經系統都會受影響。」

疫情下在家網課、在家工作且運動減少，楊雋頎說頸椎移位的個案確大大增加。「現在連小朋友都出現頸椎移位，原因與長時間使用電子產品有關。不只頸椎，其實連腰椎也遭殃。」

▲ 脊醫會以問診如出現的徵狀，再以手法確定病人的頸椎移位情況，有需要會進一步照X光。（湯炳強攝）

治療需有耐性

找出頸椎移位問題根源再針對處理，包括手法治療把關節復位。「將關節復位並不是簡單的事，因為肌肉有記憶，當長年累月歪斜，患者接受矯正需花上時間及耐性。矯正肌肉有時需要用上超聲波、衝擊波、電療及牽引等儀器。復元時間因人而異，視乎患者的嚴重程度。」

日常保護脊椎方法，楊雋頎教路：「如現時的冷天氣，謹記要做頸部保暖。定時適量的運動不能缺少，壓力都會令肌肉繃緊，紓緩情緒壓力也重要。」他特別提到現今Work from home之人，加倍注意姿勢，記得使用電腦或智能產品坐直並正面望向熒幕，因頭部過度前傾會壓迫着頸椎的C1、C2節，影響頸部郁動的靈活度，繼而壓迫神經綫，所以在家工作保護頸椎同樣重要。

記者：周美好