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【好學爸爸】瞞妻兒苦讀學位4年GPA近爆4　3孩爸與女兒做同學畢業送驚喜

教育 19:20 2021/01/20

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美國一名3孩爸爸瞞著妻兒苦讀學位4年，與女兒雙雙畢業。

在職父母忙於工作，同時要兼顧照顧家庭及孩子，再加上進修必然忙到一頭煙。美國一名3孩爸爸早年為了養家擱置學業，隨著子女成年，他瞞著妻兒苦讀學位4年，背後原來與女兒做同學，直至雙雙畢業，爸爸才告知家人真相。

外媒報道，來自美國伊利諾伊州的47歲爸爸Mike Loven育有兩女一子，他分享於2016年6月6日在深夜醒來時，突然出現重返校園的念頭，打算攻讀大學學位。他指當時兒子及其中一個女兒已大學畢業，妻子亦考獲認可財務策劃師資格，後來兒子也結婚了。人生經歷了許多變化，令他想自我增值。

Mike沒告訴家人自己讀大學一事，給他們一個驚喜。（影片截圖）

與女兒同校默默苦讀4年

Mike報讀亞利桑那州鳳凰城的大峽谷大學（Grand Canyon University）金融及經濟學系學士遙距課程，而他的女兒Taleigh也在同一所大學就讀心理學系。他在4年來默默苦讀學位，卻沒有告訴家人，打算給他們一個驚喜，並與女兒一起畢業。他表示︰

隱瞞起來並不容易，只是我平常埋首電腦工作，家人不知其實我在做功課。

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戴四方帽驚喜現身感動家人

去年10月正當一家人聚首一堂慶祝女兒大學畢業時，Mike認為這是揭露他秘密的絕佳時機。於是他戴上四方帽、穿上畢業袍，還拿著畢業證書，告訴家人他保守了數年的秘密。

當23歲的Taleigh看到爸爸的畢業證書時，呆了數秒，她感到非常震驚，然後被爸爸的舉動感動得哭起來。她跟爸爸說，「我為你感到驕傲」。

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Mike以GPA 3.99的優異成績畢業，獲得金融和經濟學學士學位，即使公私兩忙，不時讀書至通宵達旦，但他認為一切都是值得的。

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責任編輯︰王明芳

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