老婦伊院握呼吸機喉管後亡　男護推測死者滑下身體扯脫喉管

▲ 伊利沙伯醫院男護士何鴻進(左)今於死因裁判法庭作供。(林欣樂攝)

患有糖尿病及高血壓的80歲老婦於伊利沙伯醫院接受治療，期間需插喉接駁機器輔助呼吸，護士其後發現老婦手握呼吸機喉管及心跳停頓，搶救後不治。死因研訊今（20日）午續，發現事故的護士供稱，他發現喉管從死者口部「甩晒出嚟」，死者沒有緊握喉管，他推測死者可能滑下身體，有機會自行扯脱喉管。

當日發現死者發生事故的護士何鴻進供稱，醫院一般安排插喉的病人床頭仰起30至45度，讓病人上半身向前傾斜，避免有液體倒流入肺，而死者左右兩手均有用手帶綁好在床架，最高可抬起手數吋高，而護士會每4小時檢查病人一次。

何憶述，死者離世當天近中午檢查時，死者情況並無不尋常，死者手有被綁好。及至約下午1時，何於另一間病房工作時，突然聽到死者房間傳來警報響聲，即時衝往死者病房，發現本應插入死者氣管的喉管，從死者口部「甩晒出嚟」，死者「虛握」喉管，即喉管在死者攤開的手掌上，死者當時昏迷，心跳緩慢，量度維生指數及呼吸的機器均響警報。

何續指，他與其他護士及醫生進行搶救，包括進行心肺復甦法，及用人工膠氣囊供氣，惜死者及後心跳停頓，搶救10多分鐘後不治。

何供稱，他猜測若死者上身滑下，屈曲前臂，有機會可自行扯脱喉管，又指若死者刻意傾前，是有機會接觸到喉管，至於搖擺上身導致喉管意外鬆脫，何則指郁動幅度很大才有可能，因為有膠布將喉管貼在死者上下唇，而他發現死者喉管脫落時，膠紙仍殘留在喉管上。

死因裁判官問及，以往是否亦有病人「整甩」喉的情況。何承認曾經發生過，若要防止只能多巡房，留意是否有病人意圖扯喉。案件明（21日）續。

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記者：林欣樂