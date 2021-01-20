【新冠疫苗】藥劑師學會稱科興疫苗長者數據不足　建議只讓60歲以下人士接種

▲ 香港醫院藥劑師學會指，科興提供的第三期臨床試驗初步數據，顯示疫苗未能100%保護中度至嚴重感染入院，建議只用於60歲以下人士。（資料圖片）

港府洽購的新冠疫苗中，其中一款為科興製造的疫苗。香港醫院藥劑師學會指，科興提供的第三期臨床試驗初步數據，顯示疫苗未能100%保護中度至嚴重感染入院，與廠方早前的聲明有出入，而且整體有效率偏低，建議政府評審疫苗第三期臨床研究的安全性和有效性後，將疫苗只用於60歲以下人士。



藥劑師學會透過巴西政府在1月17日網上公布的資料分析，巴西藥品監督局雖基於當地疫情、個案數字增加和缺乏治療方案選擇，批准緊急使用科興疫苗，但明現時沒有足夠數據對成效下結論或說明能夠保護中度至嚴重感染入院。原因是在第三期研究裡安慰劑組只有7宗中度和嚴重感染入院個案，而且統計學上不成立。有關解釋與先前科興和媒體報導科興疫苗能夠100%保護中度至嚴重感染入院有出入。



學會又指，巴西第三期研究有招募60歲或以上長者參與，但是研究只招募了600名長者，當中得413人完成2次接種，未乎合參與臨床試驗所需的1260人去確立疫苗在長者的有效性和安全性。根據官方數字186名疫苗接種長者中有2名受感染，而176名安慰劑組長者有3名感染冠狀病毒。



學會認為，巴西的情況，加上土耳其及印尼第三期臨床研究沒有60歲或以上人士參與，明確顯示現時科興新冠肺炎疫苗不能取得用於長者的數據支持。



學會重申，建議港府批准使用科興疫苗時有以下考慮：

60歲或以上可考慮其他有較高的保護率技術平台疫苗，科興疫苗可用於59歲或以下人士

參考英國做法，將復星/BioNTech 195藥瓶包裝拆散為較少數量包裝作安老院舍接種之用

與阿斯利康聯絡加快新冠疫苗到港的時間

再聯絡國藥取得臨床試驗的安全性及有效性數據標準，嘗試爭取為香港提供疫苗

主動接觸其他疫苗生產商如Janssen(贊臣)和Novavax(諾瓦瓦克斯)有關採購疫苗的計劃



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒