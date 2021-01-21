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【媽媽煩惱】小朋友襪仔形單隻影媽媽崩潰　網民拆解「消失的襪子」真相

育兒經 10:31 2021/01/21

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有台灣媽媽大呻孩子的襪仔總是成日不見一隻，引起網民共鳴及熱議。

媽媽有不少煩惱，其中包括苦惱小朋友的東西總是弄不見。有台灣媽媽在社交網絡大呻孩子的襪仔經常不見一隻，許多網民紛紛安慰媽媽，除了分享相似經歷及解決方法外，亦道出「消失的襪子」真相。

一名媽媽級網民近日facebook群組「爆怨公社」發帖，附有一張相片展示了廿多隻襪子，全部都是單丁一隻，不能湊為一雙相同，照片中大部分都是兒童短襪，她大呻：

你們都跟我一樣單身嗎？到底另一半到底都死去哪了？

    點擊圖片放大
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洗襪子總是不見一隻

帖文引起大量網民共鳴，很多人都分享相似的經歷，有媽媽指女兒也是，襪子不知道跑去到哪了，她分享了相片，數隻不同花款的粉紅色短襪都是單丁，不能湊成相同一對。發帖網民回覆可以差不多款配為一雙。

此外，有網民分享自己買襪子都買黑色一樣的，這樣少了一隻都無所謂，可是媽媽表示小朋友很難這樣，孩子總愛不同花款、不同卡通的襪子。

處理單丁襪方法

襪子形單隻影，有不少網民分享有趣的方法怎樣處理它，以及如何防止弄丟襪子，點擊圖即睇：

    點擊圖片放大
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    +5

拆解消失襪子的真相

另有網民拆解「消失的襪子」真相，笑指「有個都市傳說，洗衣機會吃襪子」其實是襪子卡在洗衣機裡了，有網民每洗一次襪子，就會短缺，直到有一次，找師傅處理洗衣機槽，才發現襪子都卡在裡面。

洗衣機的轉筒和防水圈之間很易攝入物品，尤其舊款洗衣機罅隙較闊，易攝入小物件，而兒童短襪很細小，就很常攝入罅隙被消失！

 

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責任編輯︰王明芳

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