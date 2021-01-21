【鬼口水】實測4款鬼口水硼含量均超歐盟標準　專家：玩完不洗手進食或攝入毒素危害健康

▲ 實測4款鬼口水硼含量均超歐盟標準。

「鬼口水」（slime）是不少小朋友愛玩的玩具，但有媒體檢測發現，鬼口水均含有硼砂，隨機檢測4款樣本時更發現有鬼口水的硼含量，超歐盟標準近3倍。專家相信，假如小朋友玩完鬼口水後不洗手就進食，容易攝入到硼至體內，影響健康。

央視財經記者隨機在市場購買了4種不同廠家生產的「鬼口水」，並委託實驗室檢測。結果透過試紙測試發現，4款鬼口水都含有硼，並且均全部超出歐盟標準的每千克300ppm，其中2號樣本超標近3倍。

1號樣本：硼遷移量387.7ppm

2號樣本：硼遷移量826.2ppm

3號樣本：硼遷移量338.7mg

4號樣本：硼遷移量564.7mg

▲ 隨機購買4款鬼口水檢測，發現都含有硼。

北京交通大學理學院副院長唐愛偉教授表示，如果不注意衛生，不洗手直接吃食物，硼砂或會隨著食物進入人體，造成一些嚴重的危害。

成人中毒量：1-3g

成人致死量：15g

兒童致死量：5g

嬰幼兒致死量：2-3g

▲ 用試紙直接接觸「鬼口水」，也能看到硼砂轉移，試紙變橙紅色。

而且「鬼口水」質地黏軟，極易粘在皮膚，孩子們經常接觸，或會造成皮膚過敏。如皮膚有破損，再接觸硼砂，毒副作用會顯現得更快更大。北京交通大學理學院教師梁本亮表示，硼砂經過胃酸的作用，可能會形成硼酸，影響人的食慾，最終抑制營養素的吸收。因為硼砂毒性較高，包括中國在內的世界多國，都禁止其作為食品添加劑。

同場加映，一名年約3歲女童因貪玩將一大坨「鬼口水」放到頭上，然而鬼口水的黏性極強，沾在頭髮上無法取下，大哭求助：

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本港消委會檢測：12款鬼口水超標

本港消委會亦曾檢測市面17款「鬼口水」，發現全部樣本都檢出硼，並有12款超出相關標準所建議的最高限值（300ppm）當中以「Barrel-o-Slime」的硼遷移量最高，達3,970ppm，超標逾12倍。

消委會引述美國公共利益研究小組一份2018年玩具安全研究報告，指玩具中的硼化合物屬較新的毒性危害，若經口服途徑攝入過量硼可致危險，又強調若攝入中等至高劑量硼，可引致作嘔、嘔吐，長遠更可能對個人生殖健康造成影響。

同年5月，法國國家食品、環境及勞動衞生署提醒，兒童不應重複接觸硼化合物，並認為該些物質會對生育能力和胎兒胚胎發展造成影響。

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責任編輯：羅嘉欣