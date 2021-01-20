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【新冠肺炎】臨時醫院竣工移交　命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心

社會 18:49 2021/01/20

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亞洲國際博覽館旁的臨時醫院竣工，命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，行政長官林鄭月娥今(20日)主持移交儀式。(資料圖片)

亞洲國際博覽館旁的臨時醫院竣工，命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」，行政長官林鄭月娥今(20日)主持移交儀式。臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，可容納約820張病床，醫管局會爭取在2月將醫院投入服務。林鄭月娥說，臨時醫院的建造採用了最新的組裝合成建築技術，工程在安全方面也達到極高標準，為未來香港建設醫療設施提供寶貴經驗。
　　 
林鄭月娥今日在發展局局長黃偉綸、食物及衞生局局長陳肇始教授、發展局常任秘書長（工務）林世雄、醫院管理局主席范鴻齡和建築署署長何永賢陪同下，聯同廣東省省長馬興瑞、深圳市委書記王偉中、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權和中國建築國際集團董事長顏建國為工程項目主持揭牌儀式。

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林鄭月娥致辭時指出，該項目再次傳達了中央對香港特區政府抗疫工作的支持和對香港市民的關愛，也充分發揮了廣東與香港、深圳與香港的深厚兄弟情誼，以及展示了工程團隊和員工的眾志成城，共同努力。
　　 
臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，設有參照一線隔離病房的標準而設計的負氣壓病房，可容納約820張病床，醫院管理局爭取在本年二月讓臨時醫院投入服務。連同去年十月初完成的增建社區治療設施，中央政府為香港應新冠肺炎疫情共增加約1,800張病床，大大加強香港醫療系統的抗疫能力。
　　 
林鄭月娥說，臨時醫院的建造採用了最新的組裝合成建築技術，在短短四個月完成，該項工程在加快進度和提高質量的同時，在安全方面也達到極高的標準，為未來香港醫療設施的建設提供了很寶貴的經驗。
　　 
她表示，自去年11月出現的新一波疫情，雖然現在住院的確診病人已下降至600多名，但防疫抗疫工作的挑戰仍然艱鉅，特區政府和醫院管理局不會掉以輕心；政府現正積極進行審批疫苗的工作，並籌備大規模接種計劃，務求在疫苗抵港後盡快為市民接種。

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責任編輯：洪芷晴

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