【醫療事故】東區醫院57歲男病人人工心肺機接駁不當　通波仔手術後情況危殆

▲ 東區尤德夫人那打素醫院發言人今日（20日）公布，一名57歲男病人表受通波仔手術後，因人工心肺機接駁不當，現時情況危殆。(經濟日報資料圖片)

東區尤德夫人那打素醫院發言人今日（20日）公布，一名57歲男病人接受通波仔手術後，因人工心肺機接駁不當，現時情況危殆。

一名患有心肌梗塞的57歲男病人，於1月16日因嚴重氣促和抽搐被送到該院急症室，當時情況危殆，需要立即進行插喉治療，及後入住深切治療部。病人於1月18日上午6時半曾一度心臟停頓，醫生立即為其急救及掃描檢查，隨後安排進行緊急冠狀血管造影和經皮冠脈治療（俗稱「通波仔手術」）。



院方指，醫護人員安排於同日下午2時25分為病人進行相關治療，冠狀血管造影顯示病人心臟的主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞。考慮到病人的血壓非常不穩定，醫生在開始進行手術前，先為病人接駁人工心肺機，以支持其心臟功能。病人於下午3時53分開始使用人工心肺機，惟當時血壓未有因而回升。醫護人員馬上為病人再次進行冠狀血管造影，發現冠狀動脈血流緩慢，立即放入冠狀動脈支架，惟於下午4時08分至18分期間無法偵測到病人血壓，醫生立即為其作心肺復甦。

醫護人員於下午4時24分發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，立即將人工心肺機重新正確接駁；隨後完成手術，而病人的血壓亦回復正常。病人在術後被送回深切治療部接受治療，現時情況危殆。



該院已向病人家屬坦誠交代情況，並就事件致歉。醫護團隊將繼續密切監察病人情況，亦會繼續與病人家屬保持密切溝通，提供所需協助。



院方對事件十分關注，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作出改善建議，於八星期內向總辦事處提交報告。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴