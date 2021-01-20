【新冠肺炎】美容業對未能復業感失望　再倡「閉環式管理」望與當局商討細節

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新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥昨日（19日）宣布將延長社交距離的措施至本月27日，未有宣布重開處所。多個美容業界團體表示，對政府的決定感到失望，無奈接受，又再提出「閉環式管理」的「美容抗疫折衷方案」，希望與當局商討實施細節，平衡防疫讓美容院能夠重開。

美容業界日前提出「美容抗疫折衷方案」，期望透過「閉環式管理」保障客人和員工，將感染風險降至最低。有關措施包括：

鼓勵顧客使用「安心出行」及接受政府認可之檢測；

以Log book形式記錄每天到店客人的資料備存店內以便查閱；

定期每14天安排員工進行檢測，結果呈陰性才可上班及接待顧客；

嚴謹執行「美容業衛生抗疫指引」及實施預約制，只招待預約人士及不設等候區，避免人流聚集；

顧客到訪必須填寫健康申報聲明 （會詢問檢測結果，並協助派發檢測樣本包，鼓勵未檢測的客人進行測試）

業界指，政府表示將委派部門與業界檢視行業需要及復業可行性，對此表示歡迎，並已準備好把握未來7天時間，積極和有關政策局商討完善方案，研究落實建議的可能性和執行細節，為復業創造條件。

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記者：徐紹軒