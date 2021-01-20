【致謝議案】　議員批政府抗疫不力　倡推「全民檢測」達清零

▲ 民建聯立法會主席李慧琼表示，未來接種疫苗後，亦不一定達致清零，認為港府要「雙條腿走路」，必要時需要推行全民檢測。（曾耀輝攝）

立法會大會今日（20日）起一連3日辯論施政報告致謝議案。民建聯立法會主席李慧琼表示，未來接種疫苗後，亦不一定達致清零，認為港府要「雙條腿走路」，必要時需要推行全民檢測。

她認為，抗疫是政府目前最迫切的工作，政府過往採取張弛有度的防疫措施只屬回應式，欠缺前瞻性，批評政府在執行抗疫措施上不但欠缺統籌，亦存在漏洞；疫情達致清零是抗疫工作的「重中之中」，唯有清零才能通關，需要切斷社區傳播鏈，希望政府未來能就抗疫措施，多與立法會議員和業界進行溝通，令防疫工作更對焦。她又形容，新一份施政報告是「全面和詳細」，不過在改變民生和改革施政方面的措施則有待加強。

新民黨立法會議員容海恩批評，當局目前的抗疫措施不夠力，使本港的疫情未能受控，經濟大受打擊，希望港府能就抗疫措施多聆聽議員和市民的意見，落實全民檢測和做好全民疫苗接種工作。她稱，港府落實愛港者治港仍有進步的空間，直言區議員不用宣誓是漏洞，本港的選舉制度亦有漏洞，要進行改革。她又指，香港要找緊大灣區發展機遇，經濟便能繁榮穩定。

經民聯主席盧偉國就指，施政報告的構思務實，措施具針對性，不過在抗疫方面要精準，才能切斷社區傳播鏈，他認為，港府要果斷擴大強制檢測範圍，達致清零，否則「抗疫不成功，重振經濟會落空」。他建議港府推行港康碼，並與內地的健康碼進行互通，參與國內經濟雙循環發展，重振經濟。

另外，熱血公民立法會議員鄭松泰批評，施政報告沒有大方向的政策，只是港版的騰籠換鳥，認為目前港人對香港出現信心危機，以致退學潮和移民潮的出現，但是次的施政報告卻沒有處理港人對於香港的信心問題。他又指，近日有政治助理宣誓後離職、律政檢控專員移民，是反映了香港的社會現實。

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記者：尹櫻霖