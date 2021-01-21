【醫護確診】屯門醫院內科及老人科護士確診　主要負責行政工作上周五起休假

▲ 屯門醫院內科及老人科一名護士確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，屯門醫院內科及老人科一名護士確診，昨日（20日）因出現喉嚨痛和咳嗽到職員診所求醫，其後經測試後確診，於1月15日開始放假，主要負責行政工作，不用接觸病人，沒有職員和病人被列作密切接觸者。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，醫管局在過去24小時錄得94宗呈報個案，並有1名病人在公立醫院離世，至今共有163人在公立醫院離世；另有39人康復出院，出院病人總數為8,904人。現時共有695名病人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中37人危殆、30人嚴重、628人穩定。

隔離病床及病房使用率方面，現時有1,224張隔離病床正在使用，使用率為64.1%；另有676間隔離病房正在使用，使用率為71.7%。

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記者：陳子謙