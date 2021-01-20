【致謝議案】張宇人倡重開食肆晚市　姚思榮倡派消費券恢復經濟

▲ 自由黨、飲食界立法會議員張宇人在會上表示，支持政府恢復年宵花市，亦建議港府考慮重開晚市堂食。（曾耀輝攝）

立法會大會今進行施政報告致謝議案，自由黨、飲食界立法會議員張宇人在會上表示，支持政府恢復年宵花市，亦建議港府考慮重開晚市堂食，指現時的商場人頭湧湧，「放佢地入去（餐廳）好過佢地逼喺商場」。他形容，是次的施政報告「有願景、有遠景」，政府過去發放的4輪抗疫防疫基金及保就業計劃，均為業界發放「及時雨」。

旅遊界立法會議員姚思榮建議，港府應考慮向市民派發消費券，刺激和恢復經濟，他舉例指，內地及日本等地方，均派發電子消費券供市民使用。他促請政府，向業界推出新一輪的保就業計劃。他又指，政府未來的重中之重，是抗疫防疫工作，唯有通關才可以復甦旅遊業。

保險界立法會議員陳健波認為，施政報告在民生和經濟方面的建議「實際、有質素」，但他期望港府可做好防疫抗疫工作，達致清零，早日通關，恢復兩地經濟來往，他指出，疫情嚴重打擊本港保險行業，內地客戶未能來港投保，中港處於閉關狀態，令本港經濟受影響。

實政圓桌立法會議員田北辰就指，他本人在澳門有業務，而澳門與內地通關，唯其生意額仍比以往下跌一至兩成，他不相信中港通關能解決本港的經濟問題，認為本港要推動自身的本地消費。

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記者：尹櫻霖