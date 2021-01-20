  • 18°C
香港時間 : 2021120日 (週三) 21:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】東區單日錄7宗涉康怡花園、新威園 黃埔花園、寶翠園等上榜

社會 20:42 2021/01/20

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

油麻地寧波街27至31號。( 梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情反覆，本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，其餘40宗是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案，至今累計9,798宗病例。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：

港島

南區(1)

  • 薄扶林寶翠園6座

東區(7)

  • 鰂魚涌新威園A座(2宗)
  • 柴灣富明閣(2宗)
  • 北角東發大廈C座
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 鰂魚涌康怡花園N座

九龍

油尖旺(40)

  • 油麻地廟街153號
  • 油麻地祥興大廈
  • 油麻地碧街25號
  • 油麻地駿發花園3座
  • 油麻地安蘭閣(3宗)
  • 油麻地新填地街18號
  • 油麻地吳松街金寶大廈(2宗)
  • 油麻地海昇大廈(2宗)
  • 油麻地碧街21號(2宗)
  • 油麻地吳松街德利樓
  • 油麻地廣東道571號
  • 油麻地碧街17號(2宗)
  • 油麻地瑜德大廈
  • 油麻地文英樓
  • 油麻地文耀樓
  • 油麻地有利樓
  • 油麻地偉晴閣A座(2宗)
  • 油麻地新填地街45A號
  • 油麻地廣東道575號
  • 油麻地文昌樓
  • 旺角富榮花園2座
  • 油麻地利源閣(2宗)
  • 油麻地碧街19號
  • 油麻地寧波街27號
  • 油麻地金威廣場
  • 油麻地廟街202號
  • 油麻地廣東道542號
  • 深水埗汝州街223號
  • 油麻地碧街13號
  • 油麻地韶興大廈
  • 油麻地廣東道511號
  • 油麻地窩打老道7號

觀塘區(1)

  • 牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍城區(5)

  • 紅磡長樂大廈
  • 何文田何文田邨綺文樓(2宗)
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑4座(2宗)

新界

大埔區(2)

  • 大埔帝欣苑6座
  • 大埔怡雅苑怡亮閣

荃灣區(5)

  • 荃灣綠楊新邨D座(2宗)
  • 荃灣綠楊新邨R座(2宗)
  • 深井麗都花園4座

沙田區(4)

  • 沙田隔田村南滘(4宗)

葵青區(1)

  • 葵涌石籬二邨石歡樓

元朗區(1)

  • 天水圍天頌苑頌畫閣

屯門區(3)

  • 屯門瓏門三座
  • 屯門美樂花園3座
  • 屯門雅都花園3座

北區(1)

  • 上水天平邨天美樓

西貢區(1)

  • 將軍澳寶林邨寶德樓

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
22:11 2021/01/19
深水埗4歲男童生日變死忌　上周疑患腸胃炎今嘔吐昏迷送院不治
【古仔童年】古天樂母子溫馨合照激罕曝光　孝順男神買豪宅至今仍跟父母同住
16:21 2021/01/19
【古仔童年】古天樂母子溫馨合照激罕曝光　孝順男神買豪宅至今仍跟父母同住