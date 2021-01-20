【確診大廈】東區單日錄7宗涉康怡花園、新威園 黃埔花園、寶翠園等上榜
社會 20:42 2021/01/20
本港新冠肺炎疫情反覆，本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，其餘40宗是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案，至今累計9,798宗病例。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：
港島
南區(1)
- 薄扶林寶翠園6座
東區(7)
- 鰂魚涌新威園A座(2宗)
- 柴灣富明閣(2宗)
- 北角東發大廈C座
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 鰂魚涌康怡花園N座
九龍
油尖旺(40)
- 油麻地廟街153號
- 油麻地祥興大廈
- 油麻地碧街25號
- 油麻地駿發花園3座
- 油麻地安蘭閣(3宗)
- 油麻地新填地街18號
- 油麻地吳松街金寶大廈(2宗)
- 油麻地海昇大廈(2宗)
- 油麻地碧街21號(2宗)
- 油麻地吳松街德利樓
- 油麻地廣東道571號
- 油麻地碧街17號(2宗)
- 油麻地瑜德大廈
- 油麻地文英樓
- 油麻地文耀樓
- 油麻地有利樓
- 油麻地偉晴閣A座(2宗)
- 油麻地新填地街45A號
- 油麻地廣東道575號
- 油麻地文昌樓
- 旺角富榮花園2座
- 油麻地利源閣(2宗)
- 油麻地碧街19號
- 油麻地寧波街27號
- 油麻地金威廣場
- 油麻地廟街202號
- 油麻地廣東道542號
- 深水埗汝州街223號
- 油麻地碧街13號
- 油麻地韶興大廈
- 油麻地廣東道511號
- 油麻地窩打老道7號
觀塘區(1)
- 牛頭角牛頭角上邨常康樓
九龍城區(5)
- 紅磡長樂大廈
- 何文田何文田邨綺文樓(2宗)
- 紅磡黃埔花園翠楊苑4座(2宗)
新界
大埔區(2)
- 大埔帝欣苑6座
- 大埔怡雅苑怡亮閣
荃灣區(5)
- 荃灣綠楊新邨D座(2宗)
- 荃灣綠楊新邨R座(2宗)
- 深井麗都花園4座
沙田區(4)
- 沙田隔田村南滘(4宗)
葵青區(1)
- 葵涌石籬二邨石歡樓
元朗區(1)
- 天水圍天頌苑頌畫閣
屯門區(3)
- 屯門瓏門三座
- 屯門美樂花園3座
- 屯門雅都花園3座
北區(1)
- 上水天平邨天美樓
西貢區(1)
- 將軍澳寶林邨寶德樓
同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
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責任編輯：洪芷晴