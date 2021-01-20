【確診大廈】東區單日錄7宗涉康怡花園、新威園 黃埔花園、寶翠園等上榜

▲ 油麻地寧波街27至31號。( 梁偉榮攝)

本港新冠肺炎疫情反覆，本港新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，其餘40宗是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案，至今累計9,798宗病例。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：

港島

南區(1)

薄扶林寶翠園6座

東區(7)

鰂魚涌新威園A座(2宗)

柴灣富明閣(2宗)

北角東發大廈C座

柴灣峰華邨曉峰樓

鰂魚涌康怡花園N座

九龍

油尖旺(40)

油麻地廟街153號

油麻地祥興大廈

油麻地碧街25號

油麻地駿發花園3座

油麻地安蘭閣(3宗)

油麻地新填地街18號

油麻地吳松街金寶大廈(2宗)

油麻地海昇大廈(2宗)

油麻地碧街21號(2宗)

油麻地吳松街德利樓

油麻地廣東道571號

油麻地碧街17號(2宗)

油麻地瑜德大廈

油麻地文英樓

油麻地文耀樓

油麻地有利樓

油麻地偉晴閣A座(2宗)

油麻地新填地街45A號

油麻地廣東道575號

油麻地文昌樓

旺角富榮花園2座

油麻地利源閣(2宗)

油麻地碧街19號

油麻地寧波街27號

油麻地金威廣場

油麻地廟街202號

油麻地廣東道542號

深水埗汝州街223號

油麻地碧街13號

油麻地韶興大廈

油麻地廣東道511號

油麻地窩打老道7號

觀塘區(1)

牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍城區(5)

紅磡長樂大廈

何文田何文田邨綺文樓(2宗)

紅磡黃埔花園翠楊苑4座(2宗)

新界

大埔區(2)

大埔帝欣苑6座

大埔怡雅苑怡亮閣

荃灣區(5)

荃灣綠楊新邨D座(2宗)

荃灣綠楊新邨R座(2宗)

深井麗都花園4座

沙田區(4)

沙田隔田村南滘(4宗)

葵青區(1)

葵涌石籬二邨石歡樓

元朗區(1)

天水圍天頌苑頌畫閣

屯門區(3)

屯門瓏門三座

屯門美樂花園3座

屯門雅都花園3座

北區(1)

上水天平邨天美樓

西貢區(1)

將軍澳寶林邨寶德樓

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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責任編輯：洪芷晴