小一統一派位料2.6萬人申請跌近1成　5校網仍須「加派」地區名校最少僅餘6學額【附表】

▲ 小一統一派位階段即將展開，9月升小學童家長須於本月30至31日辦理選校手續。（資料圖片）

新學年小一統一派位階段本月底展開，教育局料有2.6萬人參加，較去年同期大減近一成，但預計部分校網學額需求仍然殷切，觀塘、深水埗及元朗等4區、共5個校網須「加派」，涉及數目及加派幅度大致放緩，九龍城名校網在內8個校網仍要「借位」，個別熱門學校統一派位學額更被「蠶食」至僅餘6個（詳見下表）。

2021年9月升讀小一的統一派位選校手續將於本月30至31日進行，結果將於6月2至3日透過郵遞方式通知家長。

教育局今日（20日）公布，根據自行分配學位註冊後的情況，預計參加本年度統一派位的申請兒童約26,642人（包括約300名跨境學童），較去年同期的申請人數減少約2,500人，跌幅近一成。

據當局今日發布的小一學校網選校名冊，全港有5個校網仍須暫時「加派」，涉及4區包括觀塘（46校網）、元朗（73、74校網）、深水埗（40校網）及沙田（91校網），涉及校網數目較去年11個大減，每班小一學額增加3至4個，每班派位28至29人。

除40校網較去年微增至派位29人，其餘校網加派人數維持或少過去年。其中每班加派至28人的元朗區73及74校網，續須向鄰近的天水圍72校網「借位」，涉逾200學位。

元朗聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成指，區內發展迅速，新樓宇相繼落成，故持續有學位需求。近年有屋邨落成的觀塘46校網亦須「加派」，並要向毗鄰48校網「借位」。九龍城41校網亦要向黃大仙43校網借逾50個學位。今年共8個校網須借位。

▲ 北區小學校長會副主席朱偉林指區內本地生源不足，部分學校需跨境生填補空缺。（資料圖片）

此外，「零雙非」政策自前年見效，教育局預計今年參加統一派位的跨境生，料減至300人。

獲局方保留的5個跨境學童專屬校網共提供364個學額，比去年503個減28%，屯門西（70校網）及天水圍（72校網）分別減2至4成，但北區3個校網包括上水（80校網）及粉嶺（81校網）等，共涉163個學額，反而比去年多逾半。

對比自行分配學位及統一派位學額推算，北區有個別小學在自行階段僅取錄13人，面臨收生不足。

但同區熱門學校鳳溪第一小學，統一派位學額僅餘37個，其撥向跨境生的學額獲准增至9個。該校校長、北區小學校長會副主席朱偉林指，跨境生家長不傾向選擇較遠地區，有北區以外的專屬校網校長亦曾反映「（學生）派完過嚟又走，不如唔好派嚟」，認為減少專屬校網有助北區學校吸納跨境生，紓緩本地生源不足問題，但承認會令「本地生學額帳面睇減少5個」，強調要取得平衡，以取錄在友校就讀的跨境生。

教育局表示，因應近期疫情的發展，帶來不明確因素，例如受疫情封關的影響，新來港學童在2020年較2019年同期亦大幅下跌，局方會密切留意整體學生人數的變化。

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記者：馮琪雅