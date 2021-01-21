有小學推前資優教育　小一設能力評估及奧數班發掘學生潛能

▲ 保良局田家炳小學校長陳詠賢（左一）表示，希望推前資優教育以盡早發掘學生潛能。（陳國峰攝）

為提早發掘學生在語言、數學、科學及視覺藝術的潛能， 因材施教，有小學擬於新學年起，將高小的資優教育全面推前至初小開始進行，提早於小一進行評估，及增設小畫家課程及奧數班等等訓練，甄選表現優異的學生，接受進一步培訓及銜接高小資優課程。

大埔津校保良局田家炳小學在高小推行資優教育逾10年，校長陳詠賢表示，曾經有成績不算突出、不見經傳的六年級生，透過參加校外比賽才展露其配音及戲劇等多方面才能，形容是「禾稈冚珍珠」，故希望盡早發掘學生潛能，令學生日後成就更高。

增小畫家及奧數班訓練

下學年起，該校將於小一開學後約3個月進行校本入學資優評估，綜合家長、教師問卷結果及課堂觀察，甄選4個範疇的資優生，並繼續按三層架構模式，由最底層「全班式」增潤常規課程，發掘學生參加校本「抽離式」課程，再推薦表現優異者接受校外培訓。

陳詠賢指，部分培訓已於本學年推前至初小，例如小一奧數班及小二司儀訓練等，另擬於下學年在小一開辦小畫家課程，同時將科學探究班推前至小二，並引入奧地利的模塊機械人工具套裝Robo Wunderkind課程，預計全面推前資優教育後每年需花10多萬元，較之前多出三分一，涉及外聘導師及購買材料等，校方已購入20套機械人套裝共涉3萬元。

▲ 校方將於小二至小三引入奧地利的模塊機械人工具套裝Robo Wunderkind課程。（陳國峰攝）

隨着上周起中小學可有限度恢復面授課，該校上周起陸續將部分培訓改以混合實體及網上模式進行，例如中文辯論培訓，並向學生派發沙畫材料包，透過網上上課。辯論隊培訓班的小六資優生梁緻君說，網上訓練較難吸收，網絡及收音問題時有發生，但仍能從中獲得知識，認為有助增強應變及分析能力，令她對升中面試的信心增加。

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記者：馮琪雅