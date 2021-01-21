【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　包括灣仔Hungry Korean、上環鮨政

▲ 新增6間食肆曾有確診者到訪，包括：灣仔Hungry Korean、上環鮨政。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，其餘40宗與其他個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪，當中2間位於油尖旺區。

根據衞生防護中心資料，新增的7間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍：

油尖旺 豉油街 23 號 四寶食堂 17/01/2021 9777， 9778

九龍城 壹號名薈 美心 MX 16/01/2021 9685

九龍城 壹號茗薈 尚宴 21 17/01/2021 9685

新界：

葵青 石蔭商場 茗港酒家 17/01/2021 9733

港島：

西區 蘇杭街 105 號 鮨政 18/01/2021 9790

灣仔 渣甸中心 Hungry Korean 17/01/2021 9753

其中，港島區新增的2間餐廳，分別為銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean及上環蘇杭街的鮨政。曾訪Hungry Korean的41歲女子（個案編號9,753）居於油麻地碧街17號，曾訪鮨政的55歲確診女子（個案編號9,790），居住於油麻地偉晴閣A座。

張竹君指，77宗的確診個案中，有41宗患者居油尖旺區。

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣