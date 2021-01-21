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【另類租盤】流浮山160呎貨櫃屋月租$2400包水費WiFi　網民︰裝修好過劏房

親子 10:41 2021/01/21

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流浮山有一間160呎貨櫃屋放租，月租僅2,400元。

香港地少人多，樓價冠絕全球，港人想擁有一個小天地非常艱難。近日facebook有一個「另類租盤」引起網民關注，該個位於流浮山的160呎貨櫃屋，雖然外表簡陋，但內裡已有裝修，家具齊備，且包水費及WIFI設備，租金僅2,400元，網民對此反應不一。

有網民日前於facebook「自己物業自己放，租買免佣」發帖文，放租位於流浮山白泥村一間貨櫃屋，鄰近流浮山廈村鄉已遭「殺校」的白坭公立學校。貨櫃屋面積160呎，月租2400元，已包水費及WIFI。

該處放租者介紹指，有村巴出入元朗，途經天水圍西鐵站；駕車人士則可在深圳灣前最後一個出口，經雞伯嶺路進入，只需約5至10分鐘車程。

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裝修企理有齊基本家具

從相片中可見，貨櫃屋黃色的外觀比較殘舊，但內裡裝修企理，空間不太擠迫，有廁所及淋浴設備，家具則以白色為主，睡床﹑梳化﹑飯桌連椅﹑小型儲物櫃﹑雪櫃及風扇等，算是應有盡有。中間更有摺門分隔客廳和「睡房」，佈置略有心思。

截稿前原帖已遭刪除，但在facebook買賣平台仍可見到，還列明內有冷氣設備，且門前加設了一排竹枝屏風，以遮擋大門和窗戶。屋外還有一個小空地及放有植物，讓人有喘息空間。

網民︰好過深水埗籠屋3千蚊

對於2,400元租貨櫃屋，網民對此意見不一，有人認為好過住深水埗籠屋，有人卻擔心治安問題，即睇網民有咩講︰

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責任編輯︰林綺玲

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