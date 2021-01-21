【減塑奇招】溫哥華超巿推尷尬膠袋鼓勵減塑 以黑色幽默提醒顧客自備購物袋

▲ 溫哥華超巿East West Market就印了一批上述的「尷尬膠袋」，希望鼓勵顧客減塑。

想唔想俾人知你去過「成人AV獵奇商場」、「疣藥膏批發店」又或「灌腸護理中心」？如果大大個印著上 述字樣的膠袋要你隨身拎住，又會否覺得尷尬非常呢？

溫哥華超巿East West Market就印了一批上述的「尷尬膠袋」，希望鼓勵顧客減塑，提醒他們購物時要自備購物袋，為保護環境、減塑盡一分力。

▲ 去過疣藥膏批發中心？Woo，搞下笑啫，希望以黑色幽默鼓勵顧客自備購物袋。（超巿fb圖片）

超巿老闆David Lee Kwen表示，塑料包裝是該超巿零售行業中無可避免的，如果完全避免使用塑料包裝，很多食物都難以發售。不過，他們希望盡量用得其所，避免濫用。這是一個為期一年的環保項目。David Lee Kwen指出，推出這款「尷尬膠袋」是想帶起話題，鼓勵人們提高關注，向大眾宣揚環保概念。

▲ 唔想尷尬，可以自備購物袋。（超巿fb圖片）

據悉，該項目已引起了社交媒體的關注。大多數的回應都表示支持，儘管有些人因為這些膠袋太有趣而付費取用，不過，都只限購置一個留在家裏作收藏而已，大部分人日常都會使用自備環保購物袋的。

▲ 溫哥華超巿推搞笑的尷尬膠袋，呼籲顧客關注減塑問題。（超巿fb圖片）

除了這3款「尷尬膠袋」外，East west market也在社交平台發放一段短片，提醒顧客要善用膠袋，並引用資料估計在全球每分鐘便使用了100萬個膠袋。根據Plastic Oceans Foundation Canada統計，僅加拿大人每年就使用近30億個膠袋，相當於每個人約用上200個。

記者：Elenor