【新冠肺炎】消息：今日新增逾70宗確診個案

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（21日）新增逾70宗確診個案。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（20日）新增77宗確診個案，全屬本地個案，其中有37宗涉源頭不明感染，其餘40宗是與其他個案相關，包括一宗將軍澳藍田隧道地盤 (第二群組)個案，至今累計9,798宗病例。

今日再有多座大廈要納入強制檢測，包括牛頭角上邨常康樓、渡船角文蔚街25至47號文耀樓、九龍窩打老道7號、港島康怡花園N座。詳情即看：【下一頁】

庾慧玲指出，今日有一名於北區醫院內科隔離病房工作的女護士確診，5名醫護因曾與其一同聚會及用餐須檢疫。詳情即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

近期更因油麻地佐敦、深水埗兩區出現小區爆疫，港府首次劃界要求指定小區的居民強制檢測，但被批評反應慢。食衞局局長陳肇始否認當局反應慢。詳情即看：【下一頁】

下月迎來農曆新年，惟晚市堂食仍恢復無期，陳肇始直言，現階段難評估何時可放寬，指需要市民及業界配合，如食肆員工是否已作檢測及市民會否用「安心出行」應用程式等；有業界則指，一直沒有政府部門與他們聯絡，又稱願意配合港府防疫要求。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳麗娜