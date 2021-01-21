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【花式寵妻】張繼聰隔空發「冧功」慶祝象牙婚　向謝安琪承諾：會繼續努力

娛樂 10:56 2021/01/21

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張繼聰發「冧功」。

出名是圈中超級愛妻號的張繼聰，寵妻方法五花八門，在與謝安琪結婚14週年的日子，張繼聰再發「冧功」，向謝安琪許下守護幸福笑容的承諾。

身在澳門拍電影的張繼聰，靠個人社交媒體發文，隔空冧太太放閃，寫道：「會繼續努力，令你keep住這種幸福的笑容！Happy Anniversary！」謝安琪留言回應：「睇你表演。」，吸引大批網民俾Like，圈中好友關智斌為張氏夫婦的象牙婚送上祝福。

多仔公阿Bob更表示：「咀佢，跟住生多個。」，張繼聰回應：「依樣真係追你唔到。」，孫慧雪亦留言：「聽到呢句都夠晒冧呀。」

【小儀與13型男】張繼聰分享追求謝安琪招數　自稱夫妻關係出現第三者？

張繼聰與謝安琪結婚14週年。（IG圖片）

【愛妻號】張繼聰貼當年跟謝安琪合照放閃 感激太太未嫌棄：冇以貌取人【多圖】

感激太太未嫌棄

張繼聰與謝安琪結婚14年，二人亦共渡了不少患難，如未婚懷孕、女尊男卑、患抑鬱症等，二人一直攜手渡過各種難關，成為圈中模範夫妻。

張繼聰便曾在社交平台轉貼粉絲發放他在2006年接受《經濟日報》訪問的舊照片，阿聰並留言：「好彩我老婆當年真係冇以貌取人」、「感激依位朋友嘅出土文物」。

在2017年，張繼聰於個人IG自爆在患抑鬱症，最嚴重的時候聽到太太唱歌也會感頭痛。

一家四口。（IG圖片）

張繼聰曾向好友王梓軒表示：「廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活不容易，且要面對負面攻擊，如何跟人解釋︰『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough，但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，拿創作人獎，都沒人respect（尊重）……」

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張繼聰謝安琪互相放閃

後來張繼聰轉戰影視圈愈來愈受歡迎，現在阿聰事業、家庭兩得意，曾飽受負面新聞困擾患上抑鬱症的他已走出抑鬱陰霾，並過著幸福又積極的生活。

而且張繼聰亦不時放閃，比如在2019年，阿聰在尖沙咀街頭向謝安琪邊彈結他邊唱《每天愛你多一些》以作情人節禮物。

另外，謝安琪在2019年參與「KKBOX香港風雲榜」演出時遇著耳機失靈，由此令表演險失準而痛哭　事後張繼聰發長文護航兼暖心慰妻。

謝安琪也不輸蝕，早前張繼聰生日，她在社交平台上載夫婦合照寫道：「如果可以的話﻿﻿，我也想成為﻿你心裏﻿一個小小的電燈膽，﻿﻿柔柔的光﻿、微微的暖﻿，點亮你的心房﻿﻿。張先生﻿，生日快樂。」閃盲一眾網民。

同場加映：鄭子誠夫妻專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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