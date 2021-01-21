【有備無患】半夜生病才發現家中藥箱全部過期 鄭丹瑞： 是時候要檢查家中藥箱

▲ 是時候檢查一下自己家中的藥箱，有沒有「過期的藥」。

「依家日日食外賣，結果就出事。」好事之徒家中的菲傭，因急事請假回鄉，好事之妻又因為剛做完手術，未能做家務，結果好事之徒就要天天叫外賣。「前晚可能啲外賣唔乾淨，食完之後，瞓到半夜又屙又嘔，好明顯係食錯嘢，腸胃炎。我哋屋企一向都好小心，準備咗一個藥箱，入面放好晒專治感冒咳嗽、頭暈身㷫嘅平安藥，點知一打開個藥箱，入面全部啲藥已經過晒期！」

好事之徒發放了一個無奈的表情公仔，繼續說道：「呢個世界就係咁得意，你以為有備無患，點知原來有備無患都有限期。好人好者，又點會記得自己個藥箱？點會記得入面啲藥會過期？而且唔係過咗一、兩日，係過咗一、兩年！即係話，呢一、兩年嘅身體狀況還算託賴，正正因為身體健康，就完全唔記得咗要為自己屋企嘅藥箱update。依家疫情咁反覆，又唔敢去急症室，結果，過期的藥都唔理，照樣食住一劑半劑頂住先，第二朝先至去睇醫生，即刻補番晒所有過期的藥。在此溫馨提示一下各位損友，係時候檢查自己屋企個藥箱啲藥，有否過期。」

一言驚醒，大家覺得好事之徒這個提醒是功德無量！因為，幾乎所有損友家中藥箱入面的藥品，原來都已經過期。「十年前包抗生素仲擺喺個藥櫃入面。」損友甲傳來那包「遠年抗生素」的照片，供一眾損友欣賞。在這裏也溫馨提示各位讀者，是時候檢查一下自己家中的藥箱，有沒有「過期的藥」。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「過期的藥」