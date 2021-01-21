【抗疫前線】7醫護為確診者急救插喉跪床CPR爆汗　醫生憶恐怖過程：全身沾滿病毒

新冠肺炎疫情持續，前線醫護冒著自身生命危險救人，令人敬佩！台灣奇美醫院加護醫學部主治醫生陳志金昨（20日）曝光負壓隔離病房急救演練流程，7名醫護為確診者急救插喉，奮不顧身跪床CPR爆汗，陳醫生憶恐怖過程淚崩，醫護脫下防護裝備是最危險的步驟，或全身沾滿病毒。

陳志金醫生在其facebook專頁圖文並茂分享醫生進行「確診病人」插管急救演練，7名醫護穿著防護裝備跪在床上CPR，用力壓著模擬病人的胸骨，速度比牆上的秒針移動速度快上一倍，沒多久醫護開始臉紅耳赤、汗流浹背。隨著時間流逝，她孤獨、擔心著門外救援，雙手不敢停下，等待的時間竟如此漫長，讓觀察員們互看不語，特別沉重。

當時他想，「如果這是真的急救，她要有多強的勇氣，才能撐過這段邊急救、邊等待救兵的漫長時間」，眼淚就不自覺地流下來，因為每一次演練，穿好防護裝備，最快也要5到7分鐘，還要配上PAPR(動力濾淨式呼吸防護具)，脫下受污染的衣物也至少要2、3倍的時間，「脫下是最容易讓自己身體被污染」。

一直等到後續醫生、小組長進來替換，完成插管接機設定，大家在前室脫下防護裝備是最危險的步驟，因為防護衣外、頭罩、手套可能都已經沾滿了病毒。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文稱，過程中，小組長防護頭罩裡面的頭套滑落，遮住了眼睛，她只能透過小小的縫隙來看外面的世界，也讓陳志金看得心有不捨。

約30分鐘的急救演練，讓陳志金重新感受醫護人員搶救時的巨大壓力，他呼籲外行人多一點鼓勵，少一點責備，「尤其是，當你不知道醫療人員是如何在冒著自身的生命危險在做這些事的時候。」

TOPick登陸MeWe啦：

https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣