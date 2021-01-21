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【大步走】接《堅離地愛堅離地》棒下周播出　觀眾期待陳豪+宣萱新劇《陀槍師姐2021》

娛樂 11:06 2021/01/21

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TVB劇《大步走》將接《堅離地愛堅離地》棒於下周一（25日）播出。

TVB劇集《堅離地愛堅離地》將於周日（24日）播放大結局，一直有傳由陳豪和宣萱主演的《陀槍師姐2021》接棒播出，而陳豪和宣萱早前為《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓時也透露過劇集即將出街。不過，TVB最終決定於下周一（25日）播出由陳山聰、姚子羚主演的《大步走》。

《堅離地愛堅離地》將在周日播大結局，觀眾對下周將播放的劇深感好奇，曾有指《陀槍師姐2021》將於下周一晚上9時半首播，令喜愛陳豪和宣萱的觀眾一直很期待。

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臨時變陣

不過，較早前曾傳出TVB將變陣，有意將由佘詩曼主演的外購劇《燕雲台》播足兩小時，由8時半播至10時半。惟TVB最終否認此計劃，並表示下周一會播放新劇《大步走》，而該劇則曾於去年在myTV Gold搶先播放。

《大步走》由陳山聰、姚子羚、張達倫及劉穎鏇領銜主演，而近日人氣急升的陳自瑤也有份演出，劇集會以跑步作為題材，全劇為25集。

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《陀槍師姐》系列劇集為TVB經典劇集系列，過去的四輯劇集均叫好叫座，當年由「娥姐」關詠荷、「小生」歐陽震華、「阿姿」蔡少芬、「陳三元」滕麗名等演出，大受觀眾歡迎。

TVB決定於16年後再度拍攝《陀槍師姐》系列劇集，曾先後改名為《陀槍師姐V》及現時的《陀槍師姐2021》，並加入陳豪和宣萱，相信定必會擦出新火花。

同場加映：趙希洛專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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