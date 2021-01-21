  • 22°C
香港時間 : 2021121日 (四) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地星光遊】達人帶路新蒲崗電影場景之旅　無間道+大隻佬在此取景周末打卡行

休閒消費 11:21 2021/01/21

分享：

熱門 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

這次不妨由fb「電影朝聖」的版主Gary帶大家遊新蒲崗，回味電影場景之旅。

香港黃金期時的電影業，有「東方荷李活」之譽，拍攝的場景也深受外地戲迷追訪。fb專頁「電影朝聖 Film Pilgrimage」版主王冠豪（Gary）醉心電影場景考究，說就是在新蒲崗也有不少戲在此取景。這次不妨由他帶路，訴說新蒲崗為何是戰後的片場中心，再旁及新浪潮的發韌，走到一系列的杜琪峰的警匪片，趁周末來一趟港產星光之旅。

電影朝聖　場地考據

Gary為本土成長的70後，他表示童年時爺爺麻麻居住新蒲崗，假期時會在此區小住，「印象中這裏很多潮州人，是老店雲集的舊社區，供應民生所需，也許交通不太方便吧。但近年新蒲崗有所規劃以致發展甚速，老舖結業，也多了中產屋苑及商場進駐，為社區帶來改變。做電影場景考據時，也想為各區做多點紀錄。」

新蒲崗工廠太廈林立，這紅A大廈最為經典，但門禁深嚴，很有神秘色彩。(攝影︰馮柏偉)

Gary說研究電影，也不一定要從文本著手，反而可延伸不同可能。

港人自以為很熟香港，但往往忽略很多細節。記得有次陪日本朋友來港，若帶他們看「星光大道」肯定不收貨，其中一個日本人，會去看拍《無間道》的後巷，原來日本有雜誌作香港場景介紹，說起來也有些慚愧，這也是了解香港，作為這獨一無二的城市味道，一個很好的切入點。

昔日片場　選址鑽石山新蒲崗

香港於二戰後百廢待興，Gary說不少電影片場會選址於鑽石山、新蒲崗一帶。

1940年代，寧波闊少李祖永與製片大王張善琨成立永華影業公司，拍過《清宮秘史》及《國魂》等巨製，後來從界限街搬來這區建成片場。可惜往後債台高築，於1950年代中期片場易手至電懋，出產過一系列經典的國語電影，但其老闆陸運濤於1964年年因空難逝於台灣，公司也走下坡。

及後片場再由嘉禾電影接手，培養出李小龍、成龍、許冠文等巨星。90年代香港電影市道萎縮，嘉禾片場也結業，建成了現在的嘉峰臺屋苑。

昔日的嘉禾片場，今天已變成了嘉峰臺屋苑。(攝影︰馮柏偉)

除此之外，舊大磡村一帶也有是不少片場選址之處，如堅城片場及大觀片場，Gary估計是50至60年代設製片廠，會揀市區的邊陲位置，「人少環境空曠之餘，後山也可以拍武俠片。」
Gary也提到新蒲崗在60年代也是「文創之地」，亦與電影頗有淵源。

當年的《中國學生周報》的辦公室，正設於新蒲崗的利森工業大廈。報刊於60年代介紹了不少法國新浪潮電影，深受文青歡迎，也間接啟蒙了許鞍華、徐克、吳宇森等導演。

Gary指出新浪潮電影的代表作之一，章國明執導1979年的《點指兵兵》，其中一幕警匪追逐戲正在大有街拍攝的。

    點擊圖片放大
    +2

衍慶街　樹大招風拍攝地

記者隨Gary遊走新蒲崗舊街，他表示這裏也是杜琪峰的至愛，《暗戰》、《大隻佬》、《大事件》等都取景於此。

當中的衍慶街的金威珠寶金行，是《樹大招風》（銀河映像出品）的場景。有趣的是，大賊們打劫設定在九龍城，但現實中戲組卻到了幾個地方「駁景」，即金行在新蒲崗，馬會所在是登打士街，馬會內則在紅磡寶石戲院，是為駁景魔法。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，衍慶街也是《某月某日》的拍攝地，「因為戲的設定是90年代，剛好這條街的建築佈局仍保留了那份感覺，唯一的穿崩位是出現Smartone這個字。」Gary笑言。

「舊知。新遇。尋找遺失的新蒲崗」

不少香港電影曾於新蒲崗取景，是次活動將介紹曾出現於電影中的新蒲崗場景及附近的歷史小故事，帶領參加者在線上參觀。

導賞詳情：
日期：23/1/2021 (星期六)
時間：230pm至4pm
活動形式：Zoom
費用：$200
查詢︰電影朝聖 Film Pilgrimage

記者︰馮柏偉

相關文章

【疫情減壓】散策土瓜灣感受下町情懷　發掘舊區活化紀行
17:06 2020/04/03
【疫情減壓】散策土瓜灣感受下町情懷　發掘舊區活化紀行
【疫情減壓】踏雜新舊交融九龍城區　屋邨舊景碰撞中藥店cafe
15:24 2020/08/28
【疫情減壓】踏雜新舊交融九龍城區　屋邨舊景碰撞中藥店cafe
【疫下減壓】老店人情味記錄備案　達人帶路遊土瓜灣買老字號蝦子麵
16:34 2020/08/14
【疫下減壓】老店人情味記錄備案　達人帶路遊土瓜灣買老字號蝦子麵
鑽石山 Local Tour 電影院 電影及戲劇 電影 新蒲崗

最高瀏覽

【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效
13:23 2021/01/20
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效