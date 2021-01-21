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【防疫不足】譚詠麟勤運動行山鍛鍊體魄　跟好友除罩合照被批欠公德心

娛樂 10:55 2021/01/21

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譚詠麟近日相約多位好友行山。

「 譚校長」譚詠麟因疫情減少工作經常留港，熱愛運動的阿倫亦經常四出找尋活動，近日愛上行山的譚詠麟，常在社交平台發布跟好友行山合照，不乏星光熠熠，繼早前山上偶遇發哥，日前校長相約「三哥」苗僑偉等好友再出發，並發布多張在汀九橋前的大合照。

雖然香港疫情反覆，譚詠麟堅持四出做運動增強體魄，日前校長相約「三哥」苗僑偉同友人一齊行山，期間相信遇上另一好友曾華倩，並合照留紀念。

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校長之後在微博發布跟三哥等人在汀九橋合照，阿倫留言：「今天仲開心見到華倩表妹歸隊，加油。」

可是有網民發現眾人合照時都沒戴口罩，亦留意到校長行山友人或共有4人，質疑校長會否觸犯限聚令，又提醒校長莫因貪靚而疏於防疫。

早前做運動致缺水

事實校長一向熱愛運動，早前校長行山時遇上發哥周潤發，之後甫出合照，兩大巨星掀起網民集體回憶。

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早前阿倫又貼出一張運動後的照片，相中譚校長臉頰缺水凹陷，非常蒼老，令網民擔心他患有隱疾而不自知，後來校長指：「希望大家不要擔心今天的加碼操練，確實有些疲累，但是休息完會補回流失掉的水分」，相信只因身體一時缺水而影響臉容。

【樂壇校長】譚詠麟為內地網紅求婚獻唱　網民諷自降身價：毀了幾代人情懷

熱愛運動。（取自微博）

而阿倫亦不時分享做運動的日常，有時行山、有時跑步、有時舉啞鈴及操拳等，即使現時受疫情影響，生活仍然多姿多采。但他每次做完都滿頭大汗，相當勤力。

同場加映：陳勉良專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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