  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 11:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】確診患者曾兩次檢測陰性感不適入院後確診　梁子超：採樣位置或潛伏期長會影響結果

社會 10:51 2021/01/21

分享：

熱門 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

近日有確診患者曾先後兩次到社區中心及流動採樣車作檢測，結果均呈陰性，及後感不適送院，證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示採樣位置或潛伏期長，亦會影響檢測結果，情況亦難以絕對避免。

梁子超今早（21日）接受電台節目時指出，核酸檢測敏感度相對較高，但若採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況亦難以絕對避免。他認爲，若在實驗室找到有群組的檢測結果是集體性陽性轉陰性或陰性轉陽性，就應檢視整體檢測品質控制程序是否有問題。他稱，病人不適入院後重複檢測，結果轉呈陽性並不出奇，因並非一次檢測陰性便代表患者沒有染病風險。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目指出，患者家庭中有3人檢測由「陰轉陽」，而接受不同檢測的時間僅相差數小時，認爲未必是個別事件。他指出，正確採樣方法，應該在咽喉或鼻咽停留約5秒及轉動，認為承辦商可加強培訓採樣人員，並派人到場觀察，另可分析不同採樣人員所作檢測的陽性比率，檢視採樣程序是否有問題。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【醫生爸媽】兒子不想媽媽工作　莊淑貞：醫院的小朋友都需要媽媽照顧
今日 07:00
【醫生爸媽】兒子不想媽媽工作　莊淑貞：醫院的小朋友都需要媽媽照顧
【非常醫生】本港僅5名遺傳科及基因組學專科醫生　莊淑貞成立學會冀業界了解基因技術
今日 07:00
【非常醫生】本港僅5名遺傳科及基因組學專科醫生　莊淑貞成立學會冀業界了解基因技術
【非常醫生】讀書時曾接觸罕見病患者　莊淑貞決心當兒科醫生醫治病童
今日 07:00
【非常醫生】讀書時曾接觸罕見病患者　莊淑貞決心當兒科醫生醫治病童

最高瀏覽

【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧
12:40 2021/01/20
【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩