【新冠肺炎】確診患者曾兩次檢測陰性感不適入院後確診　梁子超：採樣位置或潛伏期長會影響結果

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

近日有確診患者曾先後兩次到社區中心及流動採樣車作檢測，結果均呈陰性，及後感不適送院，證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超表示採樣位置或潛伏期長，亦會影響檢測結果，情況亦難以絕對避免。

梁子超今早（21日）接受電台節目時指出，核酸檢測敏感度相對較高，但若採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況亦難以絕對避免。他認爲，若在實驗室找到有群組的檢測結果是集體性陽性轉陰性或陰性轉陽性，就應檢視整體檢測品質控制程序是否有問題。他稱，病人不適入院後重複檢測，結果轉呈陽性並不出奇，因並非一次檢測陰性便代表患者沒有染病風險。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目指出，患者家庭中有3人檢測由「陰轉陽」，而接受不同檢測的時間僅相差數小時，認爲未必是個別事件。他指出，正確採樣方法，應該在咽喉或鼻咽停留約5秒及轉動，認為承辦商可加強培訓採樣人員，並派人到場觀察，另可分析不同採樣人員所作檢測的陽性比率，檢視採樣程序是否有問題。

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責任編輯：郭詩詩