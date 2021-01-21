美國總統就職典禮　歷任First Lady戰衣大比拚

▲ 哪一位First Lady穿得最好看？

早前美國總統就職典禮在昨天正式完結，當中大家除了留意前總統Donlad Trump在離職前留下最後一句話「我會以另一形式出現」外，周遭花邊新聞亦不少，例如就職典禮Lady Gaga演唱國歌，但其實怎樣也不及現任和前任First Lady究竟以甚麼姿態亮相，時裝角力正式開始。

▲ Melania Trump身穿CHANEL外套和Dolce & Gabbana裙，手持Hermes Birkin手袋。（圖片法新社）

Melania Trump穿CHANEL拿Hermes Birkin

首先要講的是樹敵眾多的前任第一夫人Melania Trimp，以前已經被人責罵身穿一身華衣出席不少扶貧活動的她，她厲害的地方是素來「你有你講」，但我繼續做回自己，懶理得網民得把聲聲討，這做人態度其實大分抵讚。

這一次隨Donald Trump離開寓所，一身行頭依然富貴，好身穿上黑色CHANEL tweed jacket、配她最喜歡的品牌Dolce & Gabbana裙子、腳踏Christian Louboutin高踭鞋，最矚目的是拿著市價約58萬的Hermes鱷魚皮Birkin手袋亮相。

▲ 新任第一夫人Jill Biden穿上Markarian的設計。（圖片markatian_nyc ig）

新任第一夫人Jill BIden穿markarian

從來第一夫人都有個不成文的準則，除了要穿得大方得體外，近年還有一個不成文的規定是穿美國時裝品牌，以表支持本地設計，在這個世紀大場合，Jill Biden選擇上新晉品牌markarian的湖水藍套裝，品牌名氣不大，但背後潛台詞是支持本地新晉時裝設計師。

▲ Michelle Obama穿上Sergio Hudson的服裝出席就職典禮。（圖片crazyforcouture ig）

Michelle Obama穿Sergio Hudson

Michelle Obama是歷任第一夫人以來，幾乎每一次穿甚麼都叫好的First Lady，而且亦登上過美版《Vogue》雜誌封面，箇中的原因當然好是「穿Prada的惡魔」Anna Wintour的好友。

雖然Obama的年代已成過去，但她的一舉一動仍然矚目，在就職典禮上她身穿黑人設計師Sergio Hudson的棗紅色套裝，留意的是這位設計師曾參加過真人騷《Styled to Rock》而成名，次後在2004年創作自己的個人品牌。

▲ Hillary Clinton穿上Ralph Lauren的服裝出席就職典禮。（圖片Hillary Clinton ig）

Hillary Clinton穿Ralph Lauren

在上次總統選舉敗給Donald Trump的Hillary Clinton，當然會和前總統丈夫出席新任總統就職典禮，一向只鍾情於Ralph Lauren的她，亦一如所料都是穿上該品牌上陣，沒有驚喜，穩打穩紮了事。

▲ 副總統Kamala Harris穿上Christopher John Rogers紫色套裝出席。（圖片christopherjohnrogers ig）

副總統Kamala Harris穿Christopher John Rogers

上個月這位新任副總統Kamala Harris當上《Vogue》雜誌封面，身穿上西裝配波鞋，立即遭到大家批評，話時裝感蕩然無存，或許有見及此，在就職典禮上就「加碼」穿上來自美國時裝設計師Christopher John Rogers的紫色套裝，這位設計師在時裝界並不著名，但背負著提攜本地設計師之名，Kamala Harris點都要以身作則。

▲ Lady Gaga穿上Schiaparelli的晚裝演唱美國國歌。（圖片schiaparelli ig）

Lady Gaga穿Schiaparelli

基本上看第一夫人穿甚麼？一定會悶到嘔，幸好是次在大會主唱國歌的是Lady Gaga，在這個大場合，她收起「唔喪唔穿」的風格，穿上Schiaparelli的藍紅色晚裝，配合了美國國旗顏色，同時戴上一個鴿子心口針以示和平。

▲ Jlo亦不示弱全身白色CHANEL冬裝亮相。（圖片jlo ig）

Jennifer Lopez穿CHANEL

素來新聞多多，和Lady Gaga一樣在就職典禮上唱歌的Jlo，身穿全白CHANEL登場，平日永不放棄任何宣傳機會的她，在出席事前已經與駐守國會山莊附近的國民警衞軍士兵自拍合照上載於個人ig上，一於慌死人唔知佢將會出席美國總統就職典禮。

記者：何偉雄