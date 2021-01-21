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【電視城揭秘】前TVB新聞編導揭電視城工作內幕　分享偶遇大台小生難忘經歷

娛樂 14:00 2021/01/21

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一名TVB前員工分享電視城工作經歷。

TVB電視城位於將軍澳工業邨，雖然非TVB工作人員一般難接近電視城，但平時有看《愛•回家之開心速遞》的觀眾，肯定會對TVB內貌熟悉，因為劇中大部分取景都是在電視城內取景，比如《開心速遞》內的島大飯堂，其實就是TVB電視城的飯堂。

近日，一名前TVB新聞部編導吳姓員工，更在網上分享大台的工作經歷。她在內地來港工作，日前已離職，於是把不同的照片製成一條短片發布於抖音，分享在TVB第一天至離職時的所見所聞。

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前TVB新聞編導分享電視城工作經歷。（影片截圖）

直撃電視城內貌

這位吳姓女生記錄了電視城中不同的角落，有TVB飯堂的內貌，並指不時會遇上劇組在此地拍攝，又會遇上劇集的宣傳活動。

她又到訪古裝街及民初街等香港劇集的經常取景地，指連走在路上也有機會遇上劇組拍攝及搭景。

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TVB藝人友善客氣

之後，她又分享在TVB中偶遇不同明星的經歷，分享在便利店中遇上鄭嘉穎、馬國明拍劇時小休。她並指另外有次遇上馬國明，他非常友善地主動打招呼。

此外，亦分享與藝人黃宗澤合照的經歷。她指在路上遇見喜歡的藝人，並透過同事搭路終成功合照。

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吳小姐在TVB新聞部任職編導，主要在新聞大樓工作。

她指出同事很友善，對她照顧周到，相處融洽，令她非常感動及不捨這份工作。

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同場加映：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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