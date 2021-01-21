【減肥大作戰】鄭欣宜自揭奉行生酮飲食9個月　不減食量靠戒糖及澱粉瘦1個碼：食得好開心

▲ 鄭欣宜自揭奉行生酮飲食法9個月，瘦了1個碼。

鄭欣宜（Joyce）日前與好友許廷鏗於香港開電視節目《30分鐘大放餸》做嘉賓，分享菜式期間，欣宜提到自己已奉行生酮飲食法9個月，透過戒澱粉質和糖份，就算不減食量，都可以瘦1個碼。

節目中，欣宜表示自己前後已奉行生酮飲食9個月，間中自己或朋友生日時都會「放假」，讓自己放肆地吃。她表示生酮飲食期間需要研究不含澱粉質和糖份，但又能很美味的食物。

生酮飲食的菜式可以好好味，其實我很喜歡食澱粉質食物。我可以不食東西，但若要食，一定要好好味！

她更表示這9個月期間餐餐都食得好開心、好美味，而且自己沒有斷食，也沒有減食量，但都可以穿小1個尺碼的衣服。同時，體能也變得正常，身體檢查的各項指數都很好，很健康。

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曾經瘦至130磅的欣宜：

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好友許廷鏗也指，身邊不少人叫他叮嚀欣宜要注重飲食，但事實上「佢（欣宜）注重過我」：

我認為是謬誤，很多時大家會覺得肥就等於不健康，但其實肥都可以肥得健康，只要身形Fit for你的Body shape，及Fit for你平時的生活習慣。每個人的骨架和身形都是受基因影響。我認為自己知自己身體狀況就足夠，例如生酮都並非每個人適合。

而欣宜亦即席示範一道做法簡單的生酮菜式──「意式奶油雞肉」，許廷鏗及主持都大讚好味：

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同場加映，欣宜估值約3000萬港元的西半山千呎豪宅：

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同場加映：【活得健康啲】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼 每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

現年53歲的美魔女主持人黎芷珊近年透過生酮飲食法減肥，短時間內成功由褲子尺碼38碼減至34碼。現在即使間歇性進行生酮飲食法，也能保持著36碼褲子尺碼。芷珊接受TOPick訪問分享她的生酮飲食的趣事，也教大家做簡易生酮菜式。

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責任編輯：羅嘉欣