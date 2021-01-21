  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (週四) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招

健康 11:44 2021/01/21

分享：

熱門 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

吉林超級傳播者辦推銷講座送雞蛋，引大批長者參加累139人中招。

中國內地疫情反彈，多個城市出現本土病例。吉林省衛健委周三（20日）通報，19日新增46宗確診個案，當地近日爆發感染群組，一名推銷員早前舉辦推銷講座，以送雞蛋作招來，吸引大批長者參加，至今已經造成139人染疫。

綜合內地媒體報道，該名超級傳播者為來自黑龍江的45歲林姓推銷員，近期多次往返黑龍江及吉林，他於本月6至11日在公主嶺和通化市共進行了4次推銷亞麻籽油的活動，透過「街頭送禮登記電話」建立微信群組，並以「參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」吸引不少長者參加。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，4次推銷活動共有145人參加，而舉辦活動的房間不足100平方米，每次會容納約30至40人，只有小部分人戴口罩，而林姓推銷員當時已感染新冠病毒。

吉林省衞健委副主任張艷表示，在這波疫情中，感染者平均年齡63歲，其中年齡最大88歲，他們中招後又將病毒擴散出去，除來病毒源頭林姓推銷員外，已造成139人感染。

同場加映：漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

不少人會經常使用漂白水消毒，但使用稀釋漂白水時，比例如何拿捏？消委會列出10個貼士，教大家如何使用及保存家用漂白水。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
 
責任編輯：羅嘉欣

新冠肺炎 疫情 吉林省 中國

最高瀏覽

【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效
13:23 2021/01/20
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效