【超級毒王】超級傳播者辦推銷講座送雞蛋　引大批長者參加累139人中招

▲ 吉林超級傳播者辦推銷講座送雞蛋，引大批長者參加累139人中招。

中國內地疫情反彈，多個城市出現本土病例。吉林省衛健委周三（20日）通報，19日新增46宗確診個案，當地近日爆發感染群組，一名推銷員早前舉辦推銷講座，以送雞蛋作招來，吸引大批長者參加，至今已經造成139人染疫。

綜合內地媒體報道，該名超級傳播者為來自黑龍江的45歲林姓推銷員，近期多次往返黑龍江及吉林，他於本月6至11日在公主嶺和通化市共進行了4次推銷亞麻籽油的活動，透過「街頭送禮登記電話」建立微信群組，並以「參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」吸引不少長者參加。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據悉，4次推銷活動共有145人參加，而舉辦活動的房間不足100平方米，每次會容納約30至40人，只有小部分人戴口罩，而林姓推銷員當時已感染新冠病毒。

吉林省衞健委副主任張艷表示，在這波疫情中，感染者平均年齡63歲，其中年齡最大88歲，他們中招後又將病毒擴散出去，除來病毒源頭林姓推銷員外，已造成139人感染。

同場加映：漂白水1:99不是用瓶蓋量度 善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

不少人會經常使用漂白水消毒，但使用稀釋漂白水時，比例如何拿捏？消委會列出10個貼士，教大家如何使用及保存家用漂白水。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2



責任編輯：羅嘉欣