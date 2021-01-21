【狠夫虐妻】狠夫不滿被吵醒吃早餐發難　妻子遭淋滾燙熱水當場昏厥

▲ 土耳其一名丈夫不滿被吵醒，突發難以熱水淋向妻子背部，導致她背部大面積燙傷。

土耳其一名24歲人妻，日前遭丈夫惡意對待。本月初她準備好早餐，到睡房叫醒丈夫起床享用，怎料丈夫不滿被吵醒，突然情緒失控，將滾燙熱水淋向妻子背部，妻子當場痛到昏厥。目前丈夫已被捕。

丈夫有虐待前科

綜合外媒報導，事件發生在本月9日，土耳其一對年輕夫妻、28歲的丈夫Ali Ay及24歲妻子Rukiye Ay，於5年前結婚，2人育有一女。Ali有虐待妻子的前科，妻子曾跟他分開，9個月前又復合。事發當日Rukiye一如平常叫醒丈夫吃早餐，卻遭丈夫惡意對待。

Ali被叫醒之後突發難，先嚷着要和Rukiye離婚，並說要女兒的撫養權，之後更突然將滾燙熱水順着妻子的頸部向下倒，甚至想潑她的臉。Rukiye嚇得轉身跑開，但丈夫仍不放過她，

那時候身上的衣服已經黏在我的皮膚上，他把剩下的水潑向我，部分更濺到孩子的腳上。

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妻子躲鄰居家避難

Rukiye隨後短暫失去意識，當她再次醒來時，聽到女兒正在尖叫，又感覺到丈夫正抓着她的頭髮，把她拖進浴室。

此時Ali的電話突然響起，趁着他接聽父親來電時，Rukiye立即衝向鄰居家避難並報警，隨後Ali被捕。Rukiye受訪時指，虐待事件早有預兆，丈夫不時對她說要殺死她，又說「現在殺了你也沒有人會在意」。

Ali被捕之後隨即獲得保釋，但引發當地社會強烈不滿，在輿論壓力之下，當地首席檢察官下令拘捕Ali，目前他已被拘留。

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責任編輯︰王明芳