【懂事男孩】7歲男童考獲高分對閉路電視興奮報喜　單親媽無回應落寞背影超催淚

▲ 內地一名7歲男童考獲高分對閉路電視興奮報喜，但單親媽無回應，落寞離開背影超催淚。

懂事的孩子惹人心疼！內地江蘇一名7歲男童在學校考試中考獲高分，迫不期待回家與媽媽分享好消息。但由於媽媽工作忙碌，他只能透過家中的閉路電視與正在工作的媽媽報喜，「媽媽我考了97分」。然而，鏡頭的另一邊卻零回應，他失望走開，落寞的背影超催淚。

興奮報喜媽媽卻沒回應

綜合內地媒體報道，來自江蘇連雲港市海州區就讀小學一年級男童生長在單親家庭，與媽媽相依為命。媽媽由於工作忙碌，平常只能透過閉路電視與溝通說話。事發在本月6日下午，兒子獨自一人放學回家，一進門便習慣地立刻衝到閉路電視前，他更亮起97分的考卷，興奮地向媽媽說，「媽媽，我考了97分。」他細心等待著媽媽的回應，然而鏡頭另一方卻鴉雀無聲。

再次報喜沒回應落寞走開

男童的樣子顯然有點失落，後退幾步後，他生怕媽媽聽不見，再滿懷希望地再說了一次「我考了97分」，可媽媽還是沒有回應，便落寞地走到飯桌上做功課。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

內心愧疚向兒子道歉

媽媽穆女士表示表示，由於當天手機沒電未能即時回應兒子，讓他失望，直到充電後才看見閉路電視的畫面，內心非常愧疚，便立刻回家向兒子道歉。穆女士一心獎勵兒子考獲97分高分，惟懂事的兒子卻說，

家裡甚麼都有，我玩具有零食不用買，賺錢不容易。

聽見兒子的一句話後，她心裡又感動又心酸。

懂事兒子惹人心疼

穆女士回想起當年與丈夫分開時，兒子對她說：「只要你帶著我，你讓我做甚麼都可以」，而兒子用行動說話，功課學習全部自己處理，「他真的沒讓我累。」

穆女士希望透過影片激勵提醒自己，將來遇見困難時也不要消極，「我不是一個人，我有孩子陪伴著。」她感激每一位心疼她兒子的好心人，「雖然我們是單親家庭，但不能因為經歷挫折，就抹掉對未來的希望。」

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳