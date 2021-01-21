【食用安全】台灣迷客夏黑糖珍珠鮮奶被爆含茶　女童連飲3個月後癲癇一個月發作5次

▲ 台灣迷客夏黑糖珍珠鮮奶被爆含茶。

台式飲品深受大人小朋友歡迎，但日前卻有一名台灣網民爆料，指在連鎖飲品店「迷客夏」點黑糖珍珠鮮奶時，目睹沖泡過程中加入紅茶。隨後又有另一名家長指，在被告知飲品中沒有加茶的情形下，曾讓罹患癲癇的7歲女兒連飲3個月，導致孩子一個月內病發4、5次，質疑店家做法。

綜合台灣媒體報道，日前有一名女網民在「爆怨公社」發帖，在迷客夏為孩子點飲品時，因不想讓孩子喝到含咖啡因的飲品，而揀了黑糖珍珠鮮奶，豈料卻發現店員在沖泡時加入了紅茶。當她提出質疑，而對方卻回應稱，加入紅茶是為了調和黑糖甜味，又指每一間店都會加紅茶。

事件引發網民質疑後，又有另一名家長爆料，指自己的7歲女兒罹患癲癇，不能喝含咖啡因的飲品，但3年前卻在不知情下，讓女兒連喝黑糖鮮奶3個月，導致女兒癲癇症一個月內發作4、5次。

該名媽媽指，她為女兒買黑糖鮮奶時，曾被店員告知沒有加茶。而隨後她曾在迷客夏Facebook留言，卻遭到屏蔽。

迷客夏就事件作回應，為當時未主動告知「黑糖鮮奶」含有咖啡因而致歉，將在門市菜單中清楚標註「無咖啡因」的所有品項，而針對4款含茶飲品將作出以下調整：

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迷客夏又指，孩童權益一直是店家長期關懷的對象，表示將捐出所有直營門市一日所得，給予「綠光公益計畫」以孩童關懷為主的專案。

然而，仍有不少網民留言批評：「有加紅茶就該叫鮮奶茶！鮮奶就應該是鮮奶，降低成本無誠信可言」、「很棒，這個不用標那個不用標，提升口感層次就不用標？」、「天啊，冬瓜茶有加紅茶！ 我都買給小孩喝，想避開無咖啡因，以後不管買哪家都要再問一下，雖然會被店員白眼。」

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責任編輯：羅嘉欣