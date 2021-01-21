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【開心速遞】陸浩明亂入《愛回家》做主持　大小姐林淑敏大讚：拍呢集好開心呀！

娛樂 13:23 2021/01/21

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6號入《愛回家》繼續主持。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》過往有藝人客串演出，比如馮盈盈、歐陽震華等，在昨晚（1月20日）播出的《愛‧回家之開心速遞》第1124集「窮得只剩下錢」，有金牌司儀6號陸浩明客串演出，而且在劇中主持一個名為《#有錢仔傾吓偈》的節目。

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6號客串。（IG圖片）

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大小姐要Terry炫富

昨晚《愛‧回家之開心速遞》劇情講述Terry（李偉健飾）與賈名媛（邱芷微飾）之弟賈名昇參演網劇，出席6號主持的綜藝節目《#有錢仔傾吓偈》講名錶，卻成為兩位富二代鬥有錢的戰場。

Terry因錯信龔燁（張景淳飾）等人意見而鬧出笑話，影響龍家聲譽。於是，大小姐（林淑敏飾）決定要出手為Terry挽回面子。

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Terry憑真誠打動觀眾

後來在服飾比拼時，Terry竟穿上一件破爛內衣被嘲笑，Terry卻說出當中感人原因：「這件衣服原本是我舅父KC的戰衣，你知我入娛樂圈很緊張，俾把幸運戰衣給我，每逢重要場合我一定會穿，令我知道家人和舅父一定在我身邊。」

但正因為Terry的言論感動觀眾，令他人氣急升，受歡迎程度勝過賈名昇。

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6號與大小姐。（IG圖片）

陸浩明亂入《開心速遞》

陸浩明今次客串《愛‧回家之開心速遞》，令不少觀眾驚喜。在劇集播出後，6號分享幕後照片並配文：「今晚亂入愛回家 #有錢仔傾吓偈」。

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林淑敏也分享和6號合作的興奮心情：「拍呢集好開心呀！可以請到6號黎做主持，完全係驚喜！拍攝期間仲有陳浚霆 送上同我大褸襯絶的口罩 #係愛啊哈利坦白講，Terry 真係好有型 #衝動完再衝動嘅律師#有錢仔傾下計 #愛回家之開心速遞 #古井淘」

同場加映：甘草陳勉良訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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