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【出軌疑雲】男友公司醉酒留宿女同事家中堅稱清白 港女怒斥荒謬：仲要裸睡呀

休閒消費 12:16 2021/01/21

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港女不相信男友留宿女同事家中沒事發生。

同事三分親？有位港女網民最近在討論區發帖，指男朋友上女同事家中過夜，更坦白在女同事家中裸睡，但堅決否認與女同事有任何出軌的行為。港女不相信男友在女同事家中完全沒有任何事情發生，直言「癡孖筋！」

該名港女在「香港討論區」以「男友上女同事屋企過夜，仲要裸睡，痴媽根！ 」為題，指整晚聯絡不到男友，翌日男友才回覆電話指他飲得酩酊大醉，最後留宿在同事的家中。

嗰晚他同同事公司飲大咗，之後我成晚都搵唔到他，第二日他先聽電話，他話飲大咗貓曬去咗同事屋企睡。

港女追問男友去了那個同事家中，男友道出自己去了女同事家中留宿，但解釋該名女同事是同性戀者，並已經擁有另一半。

後尾問多兩問先肯講係去咗女同事屋企睡，他話女同事唔同事男人，她有個TB另一半。

男方更坦白，自己平時在家中習慣裸睡，所以在女同事家中醒來後也見到自己全裸，但聲稱忘記自己有脫去衣服。港女對男友的解釋感到難以置信，認為兩人肯定有事發生，並指男友「之前已經WhatsApp同女同事Flirt」。

不少網民都加入討論，有網民支持港女的想法，認為飲醉酒可以去到女同事家中，為何不回到自己家中。也有人表示男友肯坦白已經很好，覺得認為應該相信男友。

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責任編輯：王明芳

網絡熱話 同性戀 出軌

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