【拜登就職】Lady Gaga為美國總統就職禮獻唱國歌　搶眼造型被嘲似《飢餓遊戲》反派

▲ 針更異常搶眼，不少網民在社交平台把Gaga這一襲設計獨特的歌衫跟電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）的角色造型及學舌鳥（Mockingjay）心口針相提並論。

美國第46任總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）就職典禮於香港時間今日凌晨在國會山莊舉行，邀請了美國兩大天后Lady Gaga及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）表演。Gaga今回唱美國國歌，而為隆重其事，穿上品牌Schiaparelli 設計的深海軍藍上衣連紅色泡泡裙，巨型金白鴿心針更異常搶眼，不少網民在社交平台把Gaga這一襲設計獨特的歌衫跟電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）的角色造型及學舌鳥（Mockingjay）心口針相提並論。

▲ Gaga為配合總統就職禮打扮隆重。（法新社圖片）

Lady Gaga每次表演的造型都別出心裁挑選，而今次她表演之前就透過Twitter留言說：「為美國人民唱我們的國歌是我的榮譽。」她領唱國歌時，在深色上衣左胸前方的金色和平鴿配飾，十分奪目。

▲ Gaga在總統就職典禮獻唱的表演服設計圖。（網上圖片）

她事後在社交網站發文解釋配戴這件首飾的原因：「願我們之間言歸於好」。言下之意是希望美國人不再因政見分歧而對立。

▲ Gaga演唱美國國歌獲總統拜登及第一夫人拍掌讚好。（法新社圖片）

但她的打扮即被大批網民於網上討論，並將之與系列電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）片中每次都以誇張造型出場的角色菲純克特（Effie Trinket）比較。

特別是那象徵和平的金鴿配飾，就被指似《飢餓遊戲》象徵「學舌鳥」心口針。在影片中，學舌鳥被指為任何艱苦都可以存活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Schiaparelli品牌設計充滿想像力，而該品牌的藝術總監Daniel Roseberry就表示，作為一位居於巴黎的美國人，他今次為Lady Gaga在總統就職典禮上獻唱設計服裝，深感榮幸。這是他送給美國的情書，表達他對祖國的掛念，以及對Gaga的欣賞。

記者：Mandy