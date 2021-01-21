【小儀與13型男】林奕匡不敢自誇為暖男　曾因事業停滯現感情危機

▲ 林奕匡為阮小儀的節目任嘉賓。

阮小儀為香港開電視主持節目《小儀與13型男》，而本周六（23號）播映那集邀得林奕匡（Phil）跟小儀「約會」。期間Phil帶小儀到「毛孩守護者」做義工，一起洗狗籠、拖地及帶狗散步，在餵狗隻時小儀不慎被狗「胸襲」，幸得Phil在旁護花，難怪小儀大讚他表示：「Phil冇100分，都有99分嘅暖男。」

▲ 林奕匡跟阮小儀往狗場當義工。

說起對「暖男」的定義，小儀覺得外表有一種溫柔感覺，就如棉花般令人感覺舒服，對於Phil，她更是有讚無彈，尤其當小儀餵狗食零食時，被狗隻「胸襲」時，Phil即以自己身驅為小儀擋着狗隻，盡顯貼心暖男的一面。

小儀大讚：「他幫我擋住隻狗、保護住我，其實他都奀佻佻，論身形橫度，我比他橫，但他用身體保護住我，令我覺得好Warm。」

▲ 林奕匡為小儀擋著狗隻。

當問到Phil是不是經常獲讚是暖男，Phil笑言：「大部分人都不會刻意這樣說，但我覺得自己都有少少體貼、亦都會為對方想多一點，不過仍有好多進步空間，不敢說自己是暖男，但都應該是『微暖』啦。」

此外，小儀問到Phil平日對太太Rikko是否同樣窩心，Phil即甜絲絲表示：「未必每日都做到，但自己會花時間、心機去給予驚喜對方，而驚喜是有來有往。」

回想未紅時，問到Phil有否介意當時擔任主播的Rikko事業較他順利，Phil擰頭說：「記得那時候，剛剛有高清台，星期一至五她在直播室講股票，那時候去到任何電器舖，電視都播著她的畫面，就連搭的士的人都認得她，我為她感到自豪。」

▲ 原來林奕匡跟Rikko曾歷感情危機。

雖然事業不及另一半，但Phil強調從來沒自卑感，不過因為事業問題，卻差點令到二人分開，他謂：「2013年計劃出多次碟，有機會是最後一次，而她都擔心我們的將來，始終女人都需要幸福，那時她跟我說，要時間考慮應不應該繼續一齊，我當時跟她說『你估我唔想你幸福咩？就算我係咪你另一半，我都希望你快樂，但我一無所有，我最珍貴嘅就係你』。」

分開的第二日，Phil將《Don't You Remember》的歌詞電郵給對方，內容意旨留空間給予對方，希望Rikko能找回大家失去的感情碎片，能再走到一起。 Phil指自己每次說到這裡也會流眼淚，更直言：「你估我唔想，畀到幸福你嗰個係我咩！」最終二人克服難關，再次走在一起。