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中大港大研究指強光治療可改善晚睡抑鬱患者病情　治癒機會可增加一倍

社會 12:26 2021/01/21

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抑鬱症是常見的精神健康問題，一項由中大醫學院精神科學系與港大社會科學學院心理學系合作的研究，證實每日30分鐘的強光治療，2星期內可改善抑鬱症患者病情，而治癒機會亦增加1倍，累計臨床治癒率達67.4%。研究結果已於國際醫學期刊《心理醫學》（Psychological Medicine）發表。

研究團隊於2015至2018年期間，招募93名中年「貓頭鷹型」抑鬱症患者（慣常上床時間約為凌晨2時，起床時間則大概為上午10時半）參加輔助強光治療，並將他們平均分配為強光治療組及對照組。強光治療組使用燈箱，在家接受為期5周、每天30分鐘的強光治療，治療期間強光治療的開始時間會逐漸提前。對照組的患者則接受較暗的光治療。

結果顯示，為期5周的強光治療配合漸進式提早光照時間可有效改善抑鬱症，不但比對照組有高1倍的治癒機會，累計臨床治癒率達67.4%，而對照組治癒率只有46.7%；強光治療組治癒時間亦更快，2星期內可改善抑鬱症患者病情。

團隊成員之一、中大醫學院精神科學系副教授陳詠欣指出，強光治療沒有與處方藥物產生相互作用或不良的藥物副作用，因此對一些不適宜服用精神科藥物的抑鬱症患者，更有望幫助他們改善情緒和睡眠。

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記者：陳子謙

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