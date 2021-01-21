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【三年抱三】陳凱琳與龔嘉欣直播被爆懷第3胎？　Katy疑爆料送熊公仔：畀你個女

娛樂 13:06 2021/01/21

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陳凱琳懷第3胎？

龔嘉欣（Katy）與陳凱琳（Grace）因合作《平安谷之詭谷傳說》成為好姊妹，早前龔嘉欣與陳凱琳在IG開Live，除談兩人之間的一些趣事外，Katy更口快快爆Grace有B女？

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陳凱琳與鄭嘉穎已育有2子。（Instagram圖片）

送熊公仔給陳凱琳女兒？

陳凱琳與鄭嘉穎在2018年結婚，二人一直十分恩愛，先後誕下長子鄭承悅（Rafael）及次子鄭承亮（Yannick），一家四口十分幸福。

日前，陳凱琳與龔嘉欣各自在家中、於IG開Live，期間陳凱琳對龔嘉欣放在梳化上的熊公仔表示欣賞，龔嘉欣回應話：「買隻送畀你個女」。

龔嘉欣此話即引起網民留意，恭喜陳凱琳有喜。不過Grace即時澄清並沒有懷孕：「冇啲咁嘅事！」

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陳凱琳不排除再生

至於一時口快的龔嘉欣解釋，其意思是希望Grace快點生多個女，又讚Rafael獲陳凱琳與鄭嘉穎的優良基因，愈來愈可愛外，而且十分聽話及叻仔。

兩人大談相處趣事，Katy更大爆Grace再陀B？事實一直以來，不少粉絲都好奇Grace會否再追多個女。

其實陳凱琳早在去年10月，亦即是她誕下第二胎的3個月後，在出席活動時曾被問會否想追個女，當時Grace沒有直接否定此事，但笑言：「順其自然啦，現在好忙，如果太快生第三個，會覺得對不起兩兄弟。」

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同場加映：張振朗專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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