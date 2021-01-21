【高鹽高油】男子每星期吃5日炸雞　頭暈眼不對稱揭中風腦出血險喪命【附中風徵兆】

▲ 男子每星期吃5日炸雞，有天感到頭暈，眼不對稱，證實中風。

常吃炸雞也會中風？台灣急診科醫生近日分享一宗病例，一名42歲男子每星期也有5天會吃鹽酥雞，體重逾220磅，有天因十分頭暈、無法睜眼而往醫院求診，結果證實中風，後來更腦出血，須急忙做手術才得以保命。本港腦神經科專科醫生黃震遐曾受訪表示，經常進食高鈉食物、吃得肥膩也有可能引發中風

台灣急診科醫生柯世祐近日在當地節目《醫師好辣》分享病例指，該名42歲因為頭很暈，無法張開眼睛，因一張開眼就嘔吐，由救護車送院求診。檢查眼睛後，醫生初步診斷為中風，因他眼軸不對稱，而且頭暈人士通常是水平眼震，但他眼震方向卻是垂直的，屬於中風症狀。

進行電腦斷層後，醫生發現他「小腦黑掉一塊」，而且無法打血栓溶解劑。病人的妻子向醫生表示，丈夫十分愛吃鹽酥雞，每星期有5天也吃炸雞，近期在家更經常叫外賣炸雞。醫生亦發現病人有高血脂、糖分過高的情況。

腦出血叫不醒險有生命危險

病人留院觀察期間，其妻發現他熟睡得無法叫醒，而且鼻鼾聲很大。醫生到場後發現他真的叫不醒，再進行電腦斷層掃描後，發現他中風部位小腦出血，情況危急，因為小腦出血有時會令腦幹受壓，引發性命危險。

後來病人又出現阻塞性水腦情況，神經外科醫生急忙為他做手術，最終保住了性命。術後病人需做復康運動，而且走路時無法平衡。急診科柯世祐醫生提醒，要慎吃高鹽高油的食物。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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常吃高鈉肥膩食物可引發中風

本港出現過一個家庭有多人中風的病例。腦神經科專科醫生黃震遐早前受訪時表示，除了家族基因，飲食習慣、環境因素（如空氣污染）等因素也可能誘發中風，包括：是否經常進食高鈉食物、吃得肥膩、愛吃肉類、缺乏運動；居住環境是否出問題，例如空氣污染等。

他又指，中風人士一定會有機會復發，高危因素愈多，就愈早復發。中風後一年內首三、四個月，是復發高危階段。他表示，若家族有中風病史，但勤做運動、沒吸煙、高膽固醇等高危因素，再次中風機會較低。

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責任編輯：羅嘉欣