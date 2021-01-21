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【開餐難題】限聚下3母子被迫分枱坐　餐廳員工自覺涼薄︰拆散你哋又怕畀人捉

育兒經 13:36 2021/01/21

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一名餐廳員工安排3母子分枱坐，自覺涼薄又擔心違限聚令罰款，

在2人限聚令下，一家幾口外出用膳便要分枱坐。一名餐廳員工在社交媒體指出，遇上3母子到餐廳吃飯，只能安排他們分枱坐。她自覺涼薄要拆散3母子，另一方面又擔心違令罰款，對此大感無奈。

心噏拆散3母子又憂違令

該名餐廳員工本周一（18日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，坦言「一個限聚令真令人難做」。她分享有媽媽帶著兩個2、3歲的小朋友來用餐，她安排兩個小朋友坐一張枱，而媽媽則坐另一張枱 。其後她問同事應怎麼做，同事指「照畀佢哋一齊坐」，她感到「心噏」︰

試問兩三歲嘅小朋友點識得照顧自己，試問點解要用到畀你係人情唔畀你係道理呢句說話，會覺得好涼薄㗎！

她表示自己雖未為人母，但明白2孩媽媽好辛苦，與孩子分離也難受。她覺得拆散了3母子，可是「唔拆散你哋又怕畀人捉」，最後更有感「限聚令叫人不知所措、叫人難受、叫人心痛」。

媽媽們分享疫情下難處

其後她在留言回應網民時指出，明白有時需要外出用膳，認為有同理心很重要，因為每個媽媽都有難處，見到年幼的小朋友同媽媽分離教人憐惜。

不少網民欣賞樓主有同理心，又留言表示「其實真係好陰公」、「外出食飯真係好頭痛」、「大家都難做」。有網民明白小朋友困在家中多時，建議可帶小朋友去公園散步，但盡量不要出街食飯，又或「唔好坐低食，買外賣」。

網民建議選4人枱中間有隔板

其中有媽媽網民指出，自己一拖二外出食飯時，一定選擇有4人枱、中間有隔板的餐廳，方便分枱坐又能照顧小朋友。帖文亦引發媽媽們分享她們在疫情下的難處，點擊睇更多網民留言︰

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同場加映︰小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 

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責任編輯：王明芳

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