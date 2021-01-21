【強制檢測】鰂魚涌檢測中心今早人流不多　有市民贊成強檢指長痛不如短痛

新冠肺炎疫情持續，港島康怡花園N座昨日（20日）被納入強制檢測大廈，當局於鰂魚涌社區綜合大樓設臨時檢測中心。TOPick記者今早（21日）到場視察，發現今早的人流不太多，有到場接受檢測的市民贊成強制檢測。

記者今早約10時半到鰂魚涌社區綜合大樓的臨時檢測中心視察，發現人流不多，一般只有5至6人同時進出，中心職員更表示，今日的人流較數天前有約20人排隊的情況少。

任職老師的汪先生贊成強制檢測的做法，指因擔心第四波疫情早已接受檢測，又指內地的檢測做得很成功，惟因港人自由度太高，要實施強制檢測是很難做到。他又指，本港如有新冠疫苗，自己亦會考慮接種。他稱，中國疫苗於巴西測試有超過50％成效，認為是十分成功，但他認為美國輝瑞疫苗的副作用太大，故不會考慮。

此外，從事貿易業的徐先生亦表示，在第四波疫情剛爆發時已做檢測，又認為擔心都無濟於事，唯有多留於家中。他稱會選擇疫苗的產地接種，中國疫苗就必定會接種，而美國疫苗則不會考慮。退休人士冼先生則表示十分擔心疫情，認為只可勤戴口罩及使用酒精消毒，又相信近日未必有疫苗接種，在疫苗推出時才會考慮。

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現居東區、任職護士的屈小姐亦對疫情感到十分擔心，又稱自己會做足防疫措施，但卻不贊成強測及禁足令，怕會因而造成不便；另指因怕有副作用而不會接種疫苗。

居鰂魚涌新威園、從事資訊業的陳先生因擔心第四波疫情，故今天特意請假做檢測，他又贊成強制檢測，認為長痛不如短痛，指早於第一波疫情，華大基因於西區設檢測中心時就應做全民強檢及實施禁足令，令疫情不致擴散於社區，又認為市民應在家工作及減少外出，更對接種疫苗持觀望態度，但自己就不會即時接種。

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記者：黃傑偉、陳麗娜