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【海洋公園】水上樂園地盤實景曝光　五彩天梯人工泳灘8月開幕【多圖】

社會 12:51 2021/01/21

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政府公布海洋公園「重生方案」，透露興建已久的水上樂園，最快8月啟用，初期由海洋公園自家營運，不會外判。水上樂園設27項室內及戶外水上遊樂設施，包括人工泳灘、衝浪設施及八線滑梯。樂園亦設有帳篷度假區，供訪客用餐休息。立法會議員葉劉淑儀早前進入地盤視察，了解最新興建情況。

按圖即睇水上樂園焦點設施：

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政府透露若疫情許可下，爭取水上樂園今年夏天開幕；海洋公園主席劉鳴煒透露，最快8月、9月開幕。另外園方建議於山下園區深水灣的位置興建碼頭，並在大樹灣水上樂園旁邊興建另一碼頭，加強海洋公園與其他景點連接。

水上樂園啟用後，將成為本地首個全年運作的全天候水上樂園，設有27項室內及戶外水上遊樂設施，包括人工泳灘、衝浪設施及八線滑梯。樂園亦設有帳篷度假區，供訪客用餐休息。政府認為，水上樂園可鞏固海洋公園作為渡假勝地和休閒區的定位，促進南區經濟發展，也為市民提供新娛樂和刺激。

政府期望，水上樂園工程上半年竣工，將可落成啟用。就營運方式，政府建議海洋公園起碼在短中期負責營運，以便水上樂園早日開幕；認為任何外判安排將無可避免令開幕時間延遲1年，反而早日開業會為公園及早帶來收益。

葉劉淑儀於fb發帖，指海洋公園位置優越，鄰近港鐵站，而且園方表示會增建水上碼頭，接駁大樹灣的樂園酒店；水上通道亦可到達南區其他地方，如鴨脷洲、香港仔，開拓一條新旅遊路線。她認為值得給予機會，讓海洋公園一試，回歸初衷，重新成為香港人的樂園。

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責任編輯：吳卓峰

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