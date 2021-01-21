【3屍命案】妻疑出軌徹夜未歸遭剃頭羞辱　躁夫殺2子後自盡留遺書︰生活太沮喪

▲ 越南發生一宗3屍命案，一名丈夫懷疑妻子出軌，一怒之下殺死2名兒子後自盡。

夫妻問題引發衝突，最無辜的往往是孩子。越南日前發生一宗3屍命案，一名離鄉打工的丈夫懷疑妻子出軌，趕回家後發現妻子徹夜未歸，待妻回家後憤而剃光她的頭髮，並拍照傳給親戚去羞辱她，激到她走返娘家。丈夫其後竟殺死2名年幼兒子再自殺，並留下遺書，讓妻獨自承受痛苦。

據越南傳媒報道，事發於富壽省清城縣的Thanh Ha村，31歲丈夫Tran Minh H.在河內當泥水匠，與妻子育有一對分別7歲及6歲的兒子，妻留在村內務農及照顧孩子。

妻離家過夜被懷疑出軌

事發於1月15日晚，丈夫致電妻子時，對方說返了娘家，丈夫心有懷疑，從河內趕到妻子娘家，果真不見妻子，只見2名兒子正在睡覺，令他非常憤怒。等到天光後，丈夫便帶兒子回家，此時妻子仍未回家，丈夫懷疑妻子出軌。

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丈夫先將2名兒子帶到其父親住所，自己則留在家中等妻回來，見到妻終回家後，雙方即發生爭執，丈夫一怒之下將她拖入房剃光其頭髮，並拍照給親戚看以羞辱她，激到妻子跑返娘家。

3父子被發現陳屍床上

豈料翌日早上，丈夫和2名兒子被父親發現陳屍床上，並留下一封遺書。警方指單位內沒有爭執痕跡，相信丈夫殺死2名兒子再自殺。

留下遺書︰生活太累和沮喪

據悉，妻子跑返娘家後，丈夫曾帶兒子到親戚家中吃飯，並留下近2,800萬越南盾（約9,500港元）及2架新買的電單車。在遺書中，丈夫道出與兒子同歸於盡的原因，並流露出一點護妻之情。

生活太累和沮喪，所以我帶走了兩個孩子……不要讓妻子進來火葬場，這樣就沒有人會責罵她。

他遺願是希望親人將3父子一起火化，希望親戚辦完葬禮後，餘下的就每天給父親3萬元越南盾盾（約10港元）零用錢買酒。警方於1月17日將3父子的遺體移交了家屬，準備身後事。

親戚悲嘆︰孩子是無辜的

其中一名親戚表示，兩夫妻不時爭吵，但沒人想到會造成如斯慘劇，「最痛苦是，孩子是無辜的……」

而村長接受訪問稱，該名丈夫從未對妻子動手，唯一一次就是出事當日。村長認為該名丈夫沒確實證據證明妻子出軌，且妻子一向溫柔及勤奮，從沒有聽聞有出軌是非，相信只是他愚蠢地覺得妻子出軌，並透露他回來時已準備了刀。

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責任編輯︰王明芳