【生蛇上面】阮兒一年生蛇十多次情緒困擾　尋醫兩年男友衛志豪不離不棄

▲ 「荷蘭妹」阮兒一直受「生蛇」困擾。

現年33歲的阮兒（Chloe）2006年參選港姐後入行，兩年前憑《金宵大廈》舞女莎莎一角受注目，近年主持旅遊節目亦有不少粉絲。Chloe近日接受TVB節目《星光路上》訪問談心路歷程，期間自爆一年生蛇十多次的慘痛經驗。

阮兒是荷蘭籍越中混血兒，父親是越南人，母親是香港人，出生於荷蘭的她，一直於當地成長及生活。到2006年，來港參選香港小姐而在港生活，代表作包括《愛‧回家》的Pinky及《金宵大廈》的莎莎。

▲ 阮兒接受訪問談心路歷程。（影片截圖）

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自爆受生蛇困擾

有「荷蘭妹」之稱的她，近年任旅遊節目主持，以地膽身份帶路遊荷蘭及歐洲，表現討好。

近日阮兒在節目《星光路上》上大談入行以來的心路歷程，以及跟男友衛志豪的相處之道。

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期間阮兒提到入行以來的低潮，來自身體上的毛病，受俗稱「生蛇」的帶狀疱疹所困擾。她自爆試過一年生十幾次蛇，情緒及工作受到嚴重困擾。

阮兒憶述：「我試過一年裏面生了十幾次蛇，有一段日子很不開心，因為生在面上，都比較嚴重。」

當時她因病情不能上妝，覺得上鏡不靚，欠缺自信，幸男友陪她度過低潮：「他會一直在我身旁說『你好靚呀』」，令我回復自信！ 」

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阮兒亦向傳媒表示，因身體一直反覆生蛇，尋醫兩年，因身體痛楚致情緒低落，幸而近年藥物見效，生蛇問題才穩定下來，她亦經常做運動，保持健康體魄抗病。

「生蛇」有甚麼徵狀?

據衛生署資料顯示，「生蛇」的正確名稱是帶狀疱疹，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病，由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致。病毒會於水痘患者痊癒後潛藏在體內的神經系統。當身體免疫力下降，例如隨著年紀漸長或遇上生活壓力時都有機會誘發帶狀疱疹（生蛇）的（重復）出現。

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受感染的部位首先會出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺，1至3天後才出現紅疹；紅疹會變成水泡，再蔓延成帶狀（出現位置根據受感染的神經線分佈）。水泡可持續1至14天，期間或會出現膿皰或血水。 然後水泡會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期２至３星期。在皮疹消失之前皮膚仍會感到痛楚。

坊間謠傳水泡（生蛇）生到圍繞身體會死，但醫學界證實不會，身體兩邊同時「生蛇」偶有發生，代表左右兩邊的神經線均受感染，但並不代表病情特別嚴重，亦不會直接造成死亡，最重要是及早行醫。

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