【險象環生】鄰居窗框一條繩綁鋁梯曬水仙　小西灣曉翠苑住客擔心：睇見都牙煙！

▲ 小西灣有鄰居以一條繩綁鋁梯放窗外曬水仙，有住客擔心安全性。

香港居住環境擠迫，不少人會想盡辦法用盡所有地方，甚至想將物件放在室外處置。小西灣曉翠苑一名住客於社交媒體發帖及上載相片，指有鄰居以一條繩綁著鋁梯與窗框，在窗台外原本放置冷氣機狹窄的位置曬水仙，心裡不禁擔心起來，直言「睇見都牙煙！」

有小西灣曉翠苑住客於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指看見一個單位的住戶在窗台冷氣機外狹小的位置，以一條繩或索帶綁著窗框及鋁梯，在窗外曬水仙，「好危險，睇到都牙煙。」從相片可見，窗台位置僅僅夠放下鋁梯，稍稍移動，鋁梯便有機會跌下。

▲ 有住戶在狹小的窗台外曬水仙。（柴灣人柴灣事Facebook）

▲ 僅以一條繩綁鋁梯。（柴灣人柴灣事Facebook）

網民：望到都腳震啊！

不少網民看畢相片均表示太危險，「望到都腳震啊」、「草菅人命咩」及「有無諗過條梯斜咗未必會跌，但盆花一定會跌」。亦有網民提醒，如果不小心跌落街傷人，或可能要坐監。

事後已立刻收回屋內

及後，該名住客通知大廈管理處及保安人員，保安人員立刻處理，該單位也馬上已經收回窗外的水仙及鋁梯到屋內。

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責任編輯︰王明芳